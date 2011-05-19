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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 12:54
J написав:
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про заборону грального бізнесу в Україні
Стаття 1.До азартних ігор не відносяться:
організація та проведення лотерей
;
Стаття 2. Заборона грального бізнесу в Україні В Україні
забороняється гральний бізнес та участь в азартних
іграх.
Так укр. банк і блокує платіж на сайт, який організовує азартні ігри. Сайт також пише про відповідальну "азартність", тобто в них код MCC правильний.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: Суб 09 лют, 2019 12:58
Son of Sun написав: J написав:
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про заборону грального бізнесу в Україні
Стаття 1.До азартних ігор не відносяться:
організація та проведення лотерей
;
Стаття 2. Заборона грального бізнесу в Україні В Україні
забороняється гральний бізнес та участь в азартних
іграх.
Так укр. банк і блокує платіж на сайт, який організовує азартні ігри. Сайт також пише про відповідальну "азартність", тобто в них код MCC правильний.
этот закон не действует за пределами Украины
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Суб 09 лют, 2019 12:58
IMPRINTER написав: Son of Sun написав: Квесторе_поверніться написав:
Який закон клієнт порушив?
"код операции был 7995, азартные игры! И точка!!!"
почему такую оплату ограничивает только один конь из 80-ти банков?
некоторые банки могут за это брать комисс при облате в счет кредитных денег - это да, но саму транзакцию без проблем авторизируют.
например - тарифы государственного приматбанка
Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах *** і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою - 4 %
Quasi-cash-транзакція – це купівля дорожніх чеків і лотерейних квитків, облігацій, дорогоцінних металів у кредитних організаціях, а також здійснення операцій у казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет.
т.е. банк прямо тарифами предусматривает право оплачивать услуги казино и прочих тгральных зведений, но с комиссией - да это право банка предоставлять креджитные средства за плату ... но он не огшраничивает возможность платить на таких сайтах. В счет собственных средств данные оплаты идут без проблем и без комисса.
Это право коня.
У меня тоже не проходят карты на зарубежных сайтах, хотя ничего незаконного там не продают, просто продавец заблокировал карты таких стран как Украина для расчетов.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Суб 09 лют, 2019 12:59
J написав: Son of Sun написав: J написав:
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про заборону грального бізнесу в Україні
Стаття 1.До азартних ігор не відносяться:
організація та проведення лотерей
;
Стаття 2. Заборона грального бізнесу в Україні В Україні
забороняється гральний бізнес та участь в азартних
іграх.
Так укр. банк і блокує платіж на сайт, який організовує азартні ігри. Сайт також пише про відповідальну "азартність", тобто в них код MCC правильний.
этот закон не действует за пределами Украины
1) гральний бізнес - діяльність, пов'язана з організацією,
проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у
казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у
букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному
(віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера
;
{ Пункт 1 статті 1 в редакції Закону N 3383-VI ( 3383-17 ) від
19.05.2011 }
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Суб 09 лют, 2019 13:03
Son of Sun
Цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального
бізнесу в Україні
...........................................незалежно від місця розташування сервера
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Суб 09 лют, 2019 13:08
J написав:Son of Sun
Цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального
бізнесу в Україні
...........................................незалежно від місця розташування сервера
Банка украинская, клиент тоже, сидит попой на стуле тоже в Украине, но играет в азартные игры зарубежом (определение австралов).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: Суб 09 лют, 2019 13:14
Son of Sun написав: J написав:Son of Sun
Цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального
бізнесу в Україні
...........................................незалежно від місця розташування сервера
Банка украинская, клиент тоже, сидит попой на стуле тоже в Украине, но играет в азартные игры зарубежом (определение австралов).
клиент находится на територии другого государства
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Суб 09 лют, 2019 13:23
Просто смешно читать всю эту чушь
Где в этом законе сказано о запрете на перечисление денег или оплату картами?
Банк какое отношение имеет к этому закону?
Кто уполномочил его контролировать соблюдение этого закона?
Может конкорд ещё и насильников с убийцами начнёт ловить?
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Додано: Суб 09 лют, 2019 13:47
Stringer
У нас как и в прочиз странах зависших в средневековье и порно запрещено как бы, но оплатить доступ к любому сайту даже картой коня можно. Не порядок. Куда смотрят юристы коня? Раз онт решили на себя взять эту надзооную миссию.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 14:46
Flamingo написав: la9 написав:
Банк, замените и юриста и представителя, думаю, форум не нуждается в идиотских отписках! Я играю в австралийскую лотерею через интернет? Какой закон я нарушаю?
Скажите, а что на СоСо в этом смысле "сошёлся клином белый свет"? Если операция полностью законна её с успехом ведь можно провести через любой другой банк. Я к примеру если меня банк начинает чем-то не устраивать - просто "голосую ногами".
Или у других банков по Вашей лотерее тоже отлуп получается?
Это я написал вам с точки зрения обычного клиента банка. А вот как бывший работник банка могу сказать, что нынешнее де*** законодательство по борьбе "с отмыванием" настолько "бодрит" банки, что они дабы не платить штрафы начинают закручивать гайки клиентам. А для этого законодательства, которое между прочим обязывает банки скурпулезно изучать все чем занимается клиент, любые доходы от азартных игр, что красная тряпка для быка. Ведь в Украине после официального запрета большинства азартных игр, принимать участие ведь в основном можно лишь почти нелегально, а тут вы банковскому финмону вываливается официально такой МСС. Вот банку проще перебдеть, чем потом перед НБУ за штрафы отчитываться.
Поэтому ИМХО вряд ли вы тут добьетесь чего-то. Если эта игра так для вас важна, перейдите в другой банк. ИМХО при всей своей "луДшести", "свет клином " на СоСо не сошелся
Я с вами согласен, если что, придется перейти, просто было удобно, нет конвертации, бесплатный безналичный вход, процент на остаток, и этой картой я ещё и в тсс рассчитывался, т.к. кредитками принципиально не пользуюсь. Меня все устраивало.
Просто, обидно, что рубят незаконно, после нескольких лет платежей...
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la9
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