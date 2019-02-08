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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:02
Кстати, когда делал заблокированный платеж, физически я был за границей, и сейчас тоже, поэтому и отвечаю с опозданием, и заниматься вопросом смены банка просто не имею возможности.
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la9
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Додано: Суб 09 лют, 2019 15:55
la9 написав:
Кстати, когда делал заблокированный платеж, физически я был за границей, и сейчас тоже, поэтому и отвечаю с опозданием, и заниматься вопросом смены банка просто не имею возможности.
Вы будучи за границей являетесь клиентом одного только конкорда? И все? Карт других банков не имеете?
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Flamingo
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Додано: Суб 09 лют, 2019 16:23
продул
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v57
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:28
Son of Sun написав: J написав: Son of Sun написав:
Те, що в назві сайту є слово "lotteries" не значить, що там не пропонують азартні ігри.
закон Украины действует на територии Австралии ?
у клиента паспорт какой страны, Австралии? или он платил через ПОС в Мельбурне, находясь физически там?
..та не тупите )....клиент ЗАКОН УКРАИНЫ не нарушал , так как таковой действует на территории исключительно Украины , так же клиент не нарушал Закон Австралии - так как выполнил все требования регистрационные на их сайте ).
мое ИМХО....банк не желает себе создавать забот в плане отфильтровать по МСС где идет операция на территории Украины или вне ее , проще ведь клиента "послать" да и все...
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-VICTOR-
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