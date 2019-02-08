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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:02

Кстати, когда делал заблокированный платеж, физически я был за границей, и сейчас тоже, поэтому и отвечаю с опозданием, и заниматься вопросом смены банка просто не имею возможности.
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:55

  la9 написав:Кстати, когда делал заблокированный платеж, физически я был за границей, и сейчас тоже, поэтому и отвечаю с опозданием, и заниматься вопросом смены банка просто не имею возможности.

Вы будучи за границей являетесь клиентом одного только конкорда? И все? Карт других банков не имеете?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:23

продул
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:28

  Son of Sun написав:
  J написав:
  Son of Sun написав:Те, що в назві сайту є слово "lotteries" не значить, що там не пропонують азартні ігри.

закон Украины действует на територии Австралии ?

у клиента паспорт какой страны, Австралии? или он платил через ПОС в Мельбурне, находясь физически там?

..та не тупите )....клиент ЗАКОН УКРАИНЫ не нарушал , так как таковой действует на территории исключительно Украины , так же клиент не нарушал Закон Австралии - так как выполнил все требования регистрационные на их сайте ).
мое ИМХО....банк не желает себе создавать забот в плане отфильтровать по МСС где идет операция на территории Украины или вне ее , проще ведь клиента "послать" да и все...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:19

  IMPRINTER написав:Stringer

У нас как и в прочиз странах зависших в средневековье и порно запрещено как бы, но оплатить доступ к любому сайту даже картой коня можно. Не порядок. Куда смотрят юристы коня? Раз онт решили на себя взять эту надзооную миссию.


Вы порнушку картой оплачиваете??? Вот уж законопослушный гражданин... ;-)
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:31

Re: Конкорд

Можна будь-яку проблему обійти. Є віртуальні картки,є обмінники,є евалюти.в чому проблема?
Банк поставив блокування по мсс коду,це його право. Надайте банку документ,що він вчинив не правильно
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:04

WachtAmRhein

Тестировал ради науки триал-доступы однодневные)))
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IMPRINTER
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  #<1 ... 600601602603
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