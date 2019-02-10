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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:02
Кстати, когда делал заблокированный платеж, физически я был за границей, и сейчас тоже, поэтому и отвечаю с опозданием, и заниматься вопросом смены банка просто не имею возможности.
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:55
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:28
..та не тупите )....клиент ЗАКОН УКРАИНЫ не нарушал , так как таковой действует на территории исключительно Украины , так же клиент не нарушал Закон Австралии - так как выполнил все требования регистрационные на их сайте ).
мое ИМХО....банк не желает себе создавать забот в плане отфильтровать по МСС где идет операция на территории Украины или вне ее , проще ведь клиента "послать" да и все...
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Додано: Суб 09 лют, 2019 18:19
Вы порнушку картой оплачиваете??? Вот уж законопослушный гражданин...
Додано: Суб 09 лют, 2019 18:31
Re: Конкорд
Можна будь-яку проблему обійти. Є віртуальні картки,є обмінники,є евалюти.в чому проблема?
Банк поставив блокування по мсс коду,це його право. Надайте банку документ,що він вчинив не правильно
Додано: Суб 09 лют, 2019 19:04
WachtAmRhein
Тестировал ради науки триал-доступы однодневные)))
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Додано: Пон 11 лют, 2019 10:45
Re: Конкорд
В этом месяце заканчивается Доходная, перевыпуск платный, пластик сам по себе не нужен. Счет и условия пользования остаются доступными и дальше, или нужно переоткрывать новый?
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:51
Для получения кишмиша при оплате товаров на Али с Golden Dream можно рассчитываться на 100% кредитными?
И есть достоверная информация по льготному периоду?
как узнать наверняка когда нужно погасить?
Востаннє редагувалось emeta в Пон 11 лют, 2019 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Пон 11 лют, 2019 10:56
Конкордушка:
1. Не планируете ли запилить сервис пополнения своих карт с чужих без комиссии? Типа приватовского sendmoney?
2. Кроме привата, когда будет новый партнёр по терминалам пополнения?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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