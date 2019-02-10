Додано: Пон 11 лют, 2019 10:51

Для получения кишмиша при оплате товаров на Али с Golden Dream можно рассчитываться на 100% кредитными?

И есть достоверная информация по льготному периоду?

как узнать наверняка когда нужно погасить?

Востаннє редагувалось emeta в Пон 11 лют, 2019 11:08, всього редагувалось 1 раз.

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