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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:13

  riwalir написав:Банк Конкорд

А какой счет открывается автоматом при покупке валюты? Обычный текущий?

да
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:17

  clientage написав:
  riwalir написав:Банк Конкорд

А какой счет открывается автоматом при покупке валюты? Обычный текущий?

да

За 50 грн?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:21

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  riwalir написав:Банк Конкорд

А какой счет открывается автоматом при покупке валюты? Обычный текущий?

да

За 50 грн?

Возможно, в грн у меня уже был, а за валютный пока ничо не сняли :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:13

  -VICTOR- написав:..та не тупите )....клиент ЗАКОН УКРАИНЫ не нарушал , так как таковой действует на территории исключительно Украины , так же клиент не нарушал Закон Австралии - так как выполнил все требования регистрационные на их сайте ).
мое ИМХО....банк не желает себе создавать забот в плане отфильтровать по МСС где идет операция на территории Украины или вне ее , проще ведь клиента "послать" да и все...

100 процентов. Именно об этом мне и сообщил представитель: я не нарушаю, но пропускать платежи не будем. С правовой точки зрения, банальный произвол.
И такой ответ даёт юрист банка??? :shock:

Что же, очень клиентоориентированный банк((
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:38

  la9 написав:
  -VICTOR- написав:..та не тупите )....клиент ЗАКОН УКРАИНЫ не нарушал , так как таковой действует на территории исключительно Украины , так же клиент не нарушал Закон Австралии - так как выполнил все требования регистрационные на их сайте ).
мое ИМХО....банк не желает себе создавать забот в плане отфильтровать по МСС где идет операция на территории Украины или вне ее , проще ведь клиента "послать" да и все...

100 процентов. Именно об этом мне и сообщил представитель: я не нарушаю, но пропускать платежи не будем. С правовой точки зрения, банальный произвол.
И такой ответ даёт юрист банка??? :shock:

Что же, очень клиентоориентированный банк((

Коллеги, так как общение с банком не приводит к результату, фильтровать такие платежи по стране (т.е. работать...) банк не хочет, прошу подсказать дебетную карту для замены.
Нужно:
- бесплатный безналичный вход,
- без конвертации,
- без ежемесячной абонплаты за обслуживание или обязательного платного смс,
Пока на ум пришли Приват и Моня...

Банк разочаровал своим подходом к клиенту ... :(
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:59

  clientage написав:
  riwalir написав:Банк Конкорд

А какой счет открывается автоматом при покупке валюты? Обычный текущий?

да


снятие валюты с такого "автоматического" счёта бесплатно?

карту к нему можно подвязать?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:28

Re: Конкорд

Завтра обіцяють какао і смаколики в відділенні
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:14

Re: Конкорд

А що, тепер вигідніше випустити нову дохідну ніж перевипускати стару?
Кочевник
 
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