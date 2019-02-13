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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лют, 2019 14:13
riwalir написав:Банк Конкорд
А какой счет открывается автоматом при покупке валюты? Обычный текущий?
да
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 12 лют, 2019 14:17
clientage написав: riwalir написав:Банк Конкорд
А какой счет открывается автоматом при покупке валюты? Обычный текущий?
да
За 50 грн?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 лют, 2019 14:21
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: riwalir написав:Банк Конкорд
А какой счет открывается автоматом при покупке валюты? Обычный текущий?
да
За 50 грн?
Возможно, в грн у меня уже был, а за валютный пока ничо не сняли
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 12 лют, 2019 15:13
-VICTOR- написав:
..та не тупите )....клиент ЗАКОН УКРАИНЫ не нарушал , так как таковой действует на территории исключительно Украины , так же клиент не нарушал Закон Австралии - так как выполнил все требования регистрационные на их сайте ).
мое ИМХО....банк не желает себе создавать забот в плане отфильтровать по МСС где идет операция на территории Украины или вне ее , проще ведь клиента "послать" да и все...
100 процентов. Именно об этом мне и сообщил представитель: я не нарушаю, но пропускать платежи не будем. С правовой точки зрения, банальный произвол.
И такой ответ даёт юрист банка???
Что же, очень клиентоориентированный банк((
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la9
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Додано: Сер 13 лют, 2019 13:38
la9 написав: -VICTOR- написав:
..та не тупите )....клиент ЗАКОН УКРАИНЫ не нарушал , так как таковой действует на территории исключительно Украины , так же клиент не нарушал Закон Австралии - так как выполнил все требования регистрационные на их сайте ).
мое ИМХО....банк не желает себе создавать забот в плане отфильтровать по МСС где идет операция на территории Украины или вне ее , проще ведь клиента "послать" да и все...
100 процентов. Именно об этом мне и сообщил представитель: я не нарушаю, но пропускать платежи не будем. С правовой точки зрения, банальный произвол.
И такой ответ даёт юрист банка???
Что же, очень клиентоориентированный банк((
Коллеги, так как общение с банком не приводит к результату, фильтровать такие платежи по стране (т.е. работать...) банк не хочет, прошу подсказать дебетную карту для замены.
Нужно:
- бесплатный безналичный вход,
- без конвертации,
- без ежемесячной абонплаты за обслуживание или обязательного платного смс,
Пока на ум пришли Приват и Моня...
Банк разочаровал своим подходом к клиенту ...
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la9
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Додано: Сер 13 лют, 2019 13:59
clientage написав: riwalir написав:Банк Конкорд
А какой счет открывается автоматом при покупке валюты? Обычный текущий?
да
снятие валюты с такого "автоматического" счёта бесплатно?
карту к нему можно подвязать?
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uaprofi
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Додано: Сер 13 лют, 2019 14:28
Завтра обіцяють какао і смаколики в відділенні
промокод від Мінфіна UF9U733
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wolt450
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:14
А що, тепер вигідніше випустити нову дохідну ніж перевипускати стару?
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Кочевник
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:34
Кочевник, так.
Перевипуск платіжної картки до наявного поточного рахунку платний, випуск платіжної картки до нового поточного рахунку безкоштовний.
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MASolomko
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