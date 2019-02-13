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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 603604605606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:36

  wolt450 написав:Завтра обіцяють какао і смаколики в відділенні

В КАКОМ?
freelanc
 
Повідомлень: 18
З нами з: 04.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:41

  freelanc написав:
  wolt450 написав:Завтра обіцяють какао і смаколики в відділенні

В КАКОМ?

У Львові точно
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wolt450
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Повідомлень: 3166
З нами з: 07.12.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 297 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:49

  wolt450 написав:
  freelanc написав:
  wolt450 написав:Завтра обіцяють какао і смаколики в відділенні

В КАКОМ?

У Львові точно

А как узнали? смс?
freelanc
 
Повідомлень: 18
З нами з: 04.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 603604605606
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