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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:36
wolt450 написав:
Завтра обіцяють какао і смаколики в відділенні
В КАКОМ?
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freelanc
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- Повідомлень: 18
- З нами з: 04.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:41
freelanc написав: wolt450 написав:
Завтра обіцяють какао і смаколики в відділенні
В КАКОМ?
У Львові точно
промокод від Мінфіна UF9U733
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wolt450
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- Повідомлень: 3166
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 297 раз.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:49
wolt450 написав: freelanc написав: wolt450 написав:
Завтра обіцяють какао і смаколики в відділенні
В КАКОМ?
У Львові точно
А как узнали? смс?
-
freelanc
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 04.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
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на тему