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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:12

  wig написав:Все долги присылают в СМС, хотя и так ясно. До конца следующего месяца гасить.

Это кому и когда присылают? У меня небольшой долг за январь по InJoy есть, но никаких СМС и близко не было... :?
Vorlon
 
Повідомлень: 6484
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:26

  Vorlon написав:Это кому и когда присылают? У меня небольшой долг за январь по InJoy есть, но никаких СМС и близко не было...

Сейчас проблема с недоставкой СМС приобретает все более массовый характер на андроид-смартфонах. Что-то там обновили, и понеслось. Если есть возможность, переставьте симку в бабушкину раскладушку, должно помочь.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:27

  Vorlon написав:
  wig написав:Все долги присылают в СМС, хотя и так ясно. До конца следующего месяца гасить.

Это кому и когда присылают? У меня небольшой долг за январь по InJoy есть, но никаких СМС и близко не было... :?

подтверждаю, присылают напоминание о необходимости внести минимальный платеж в сумме в такой-то в такой то срок на такой то номер счета ;) Все вежливо и без лишних надоеданий
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:38

  wig написав:Сейчас проблема с недоставкой СМС приобретает все более массовый характер на андроид-смартфонах. Что-то там обновили, и понеслось. Если есть возможность, переставьте симку в бабушкину раскладушку, должно помочь.

У меня нет проблем с доставкой СМС ни с кем более. Поэтому прошу представителя дать соответствующую консультацию. Возможно по InJoy такая услуга не предусмотрена?

  Lost написав:подтверждаю

В какие сроки приходит СМС? Классическое СМС или в Viber?
Vorlon
 
Повідомлень: 6484
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:58

Vorlon мне приходила вчера, обычная СМС (Short Message Service)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:15

Re: Конкорд

Lost написав:Vorlon мне приходила вчера, обычная СМС (Short Message Service)
там тільки омп, а заборгованості у пільговому немає
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:17

  casper12 написав:
Lost написав:Vorlon мне приходила вчера, обычная СМС (Short Message Service)
там тільки омп, а заборгованості у пільговому немає

нет, только ОМП ;)
Lost
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 07.02.09
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:36

Lost
Ааа, тогда она нафиг не нужна :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 6484
З нами з: 14.06.13
Подякував: 345 раз.
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  #<1 ... 604605606607
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Конкорд (6068)
14.02.2019 13:36
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