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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:12
wig написав:
Все долги присылают в СМС, хотя и так ясно. До конца следующего месяца гасить.
Это кому и когда присылают? У меня небольшой долг за январь по InJoy есть, но никаких СМС и близко не было...
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Vorlon
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:26
Vorlon написав:
Это кому и когда присылают? У меня небольшой долг за январь по InJoy есть, но никаких СМС и близко не было...
Сейчас проблема с недоставкой СМС приобретает все более массовый характер на андроид-смартфонах. Что-то там обновили, и понеслось. Если есть возможность, переставьте симку в бабушкину раскладушку, должно помочь.
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wig
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:27
Vorlon написав: wig написав:
Все долги присылают в СМС, хотя и так ясно. До конца следующего месяца гасить.
Это кому и когда присылают? У меня небольшой долг за январь по InJoy есть, но никаких СМС и близко не было...
подтверждаю, присылают напоминание о необходимости внести минимальный платеж в сумме в такой-то в такой то срок на такой то номер счета
Все вежливо и без лишних надоеданий
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Lost
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:38
wig написав:
Сейчас проблема с недоставкой СМС приобретает все более массовый характер на андроид-смартфонах. Что-то там обновили, и понеслось. Если есть возможность, переставьте симку в бабушкину раскладушку, должно помочь.
У меня нет проблем с доставкой СМС ни с кем более. Поэтому прошу представителя дать соответствующую консультацию. Возможно по InJoy такая услуга не предусмотрена?
Lost написав:
подтверждаю
В какие сроки приходит СМС? Классическое СМС или в Viber?
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Vorlon
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:58
Vorlon мне приходила вчера, обычная СМС (Short Message Service)
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:15
Lost написав:Vorlon мне приходила вчера, обычная СМС (Short Message Service)
там тільки омп, а заборгованості у пільговому немає
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casper12
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:17
casper12 написав:
Lost написав:Vorlon мне приходила вчера, обычная СМС (Short Message Service)
там тільки омп, а заборгованості у пільговому немає
нет, только ОМП
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Lost
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:36
Lost
Ааа, тогда она нафиг не нужна
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