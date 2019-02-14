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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:51
Re: Конкорд
на жаль, Конкорд не можна безготівково поповнювати, тільки готівка в касі або термінали-партнери
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:01
Re: Конкорд
Обіцяли в Айконі прикрутити...можем перепитати шановного Офпреда коли обіцянка буде виконана?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:03
Ваш вывод ошибочен. Есть банк с которого можно перечислять по безналу с поступлением в КоКо течении 15 минут
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 15 лют, 2019 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:05
Дел
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 15 лют, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:09
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:15
Да с любого банка на Конкорд СЕПы ходят аж бегом. Не говоря уже про П2П. Конкорд, в этом смысле, не хуже, а лутше других.
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