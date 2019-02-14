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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 605606607608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:51

Re: Конкорд

на жаль, Конкорд не можна безготівково поповнювати, тільки готівка в касі або термінали-партнери
Basilio2020
 
Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:01

Re: Конкорд

  Basilio2020 написав:не можна безготівково поповнювати,

Обіцяли в Айконі прикрутити...можем перепитати шановного Офпреда коли обіцянка буде виконана?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:03

  Basilio2020 написав:на жаль, Конкорд не можна безготівково поповнювати, тільки готівка в касі або термінали-партнери

Ваш вывод ошибочен. Есть банк с которого можно перечислять по безналу с поступлением в КоКо течении 15 минут :wink:
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 15 лют, 2019 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:05

Дел
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 15 лют, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27721
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:09

  Квесторе_поверніться написав:Flamingo, може вже пора про це не згадувати і пост вилучити?
Формулировку изменил.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:15

Да с любого банка на Конкорд СЕПы ходят аж бегом. Не говоря уже про П2П. Конкорд, в этом смысле, не хуже, а лутше других.
wig
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