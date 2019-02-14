Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Думаєте СоСо добре резервується?
Судя по тому, как порезали ставки, гривна им не нужна. И, длинная валюта тоже.
Своїх грошей кури не клюють? Оленка планує ще пару десятків млн грн своїх занести?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
А какой счет открывается автоматом при покупке валюты? Обычный текущий?
да
снятие валюты с такого "автоматического" счёта бесплатно?
карту к нему можно подвязать?
Банк Конкорд написав:Добрый день, Снятие бесплатное, но карту привязать нельзя
Шановний представник! А дайте, будь ласка, посилання на тарифи, де зазначено безкоштовне зняття купленої в системі валюти з автоматично відкритого рахунку. В тарифах на РКО вказано 0,5%. Більше того, на ФБ в публікації https://www.facebook.com/concord.ua/posts/2391510600859809 зазначено, що можна вказати валютну картку, якщо вона є, і зняття також буде безкоштовним. В тарифах моєї картки (VIP MC Debit Gold) також зняття 0,2%-0,5%. Може не там дивлюся?
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asp написав: Шановний представник! А дайте, будь ласка, посилання на тарифи, де зазначено безкоштовне зняття купленої в системі валюти з автоматично відкритого рахунку. В тарифах на РКО вказано 0,5%. Більше того, на ФБ в публікації https://www.facebook.com/concord.ua/posts/2391510600859809 зазначено, що можна вказати валютну картку, якщо вона є, і зняття також буде безкоштовним. В тарифах моєї картки (VIP MC Debit Gold) також зняття 0,2%-0,5%. Може не там дивлюся?
Добрый день,
У Вас Вип карта, снятие без комиссии распространяется на карты розничного бизнеса только. Могу предложить Вам открыть бесплатно Инжой в валюте, на каторую Вы так же сможете переводить деньги или покупать напрямую на нее и снимать в кассе валюту без комиссии?