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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:36

  isen написав:
  Квесторе_поверніться написав:Резервуються дуже паршиво :(
https://minfin.com.ua/company/globus/rating/

Попутали Шарик с Коко...

Думаєте СоСо добре резервується? :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:45

  Квесторе_поверніться написав:Думаєте СоСо добре резервується?

Судя по тому, как порезали ставки, гривна им не нужна. И, длинная валюта тоже.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:52

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Думаєте СоСо добре резервується?

Судя по тому, как порезали ставки, гривна им не нужна. И, длинная валюта тоже.

Своїх грошей кури не клюють? Оленка планує ще пару десятків млн грн своїх занести?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:31

  uaprofi написав:
  clientage написав:
  riwalir написав:Банк Конкорд

А какой счет открывается автоматом при покупке валюты? Обычный текущий?

да


снятие валюты с такого "автоматического" счёта бесплатно?

карту к нему можно подвязать?


  Банк Конкорд написав:Добрый день,
Снятие бесплатное, но карту привязать нельзя


Шановний представник!
А дайте, будь ласка, посилання на тарифи, де зазначено безкоштовне зняття купленої в системі валюти з автоматично відкритого рахунку. В тарифах на РКО вказано 0,5%. Більше того, на ФБ в публікації https://www.facebook.com/concord.ua/posts/2391510600859809 зазначено, що можна вказати валютну картку, якщо вона є, і зняття також буде безкоштовним. В тарифах моєї картки (VIP MC Debit Gold) також зняття 0,2%-0,5%. Може не там дивлюся?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:24

В андроид-приложухе переводы по шаблонам не работают ?
Тапаю по шаблону - ничего не происходит...
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:21

???

що скажете про Ґолден Дрім, які підводні течії?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:51

Re: Конкорд

mustbe написав:В андроид-приложухе переводы по шаблонам не работают ?
Тапаю по шаблону - ничего не происходит...
А разве когда-то работало?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:52

  asp написав:
Шановний представник!
А дайте, будь ласка, посилання на тарифи, де зазначено безкоштовне зняття купленої в системі валюти з автоматично відкритого рахунку. В тарифах на РКО вказано 0,5%. Більше того, на ФБ в публікації https://www.facebook.com/concord.ua/posts/2391510600859809 зазначено, що можна вказати валютну картку, якщо вона є, і зняття також буде безкоштовним. В тарифах моєї картки (VIP MC Debit Gold) також зняття 0,2%-0,5%. Може не там дивлюся?

Добрый день,

У Вас Вип карта, снятие без комиссии распространяется на карты розничного бизнеса только. Могу предложить Вам открыть бесплатно Инжой в валюте, на каторую Вы так же сможете переводить деньги или покупать напрямую на нее и снимать в кассе валюту без комиссии?
Concord bank: concord.ua
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