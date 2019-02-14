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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 607608609610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:35

  t380672785183 написав:Третий день не получается открыть валютный депозит. Кроме своих использую 40 баксов купленных. Может в них причина?

По цьому номеру ВАм ще з СоСо не передзвонили в чому причина? :)
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:37

  Банк Конкорд написав:Добрый день,

У Вас Вип карта, снятие без комиссии распространяется на карты розничного бизнеса только. Могу предложить Вам открыть бесплатно Инжой в валюте, на каторую Вы так же сможете переводить деньги или покупать напрямую на нее и снимать в кассе валюту без комиссии?

Дякую, треба буде відкрити.
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