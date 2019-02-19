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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:24
Банк Конкорд
, прошу настропалиться viewtopic.php?p=4587415#p4587415
У Идеи и Альфы в категогии кэшбэка "Кафе, бари, ресторани" указаны коды MCC: 5811, 5812, 5813, 5814
Почему ж у вашего инДжоя только 5814?
Я тут активно тулю ваш инДжой всему офису спецом для перекуса в обед. Спецом вместо орешков из одной красной банки, а вы мне такую свинью подкладываете. Меня ж побьют через месяц
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:07
Шановні форумчани!
Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут
!
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки
Ваш голос для нас надзвичайно важливий)
З пов. Ірина
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Ірина_
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:17
Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут
!
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки
Ваш голос для нас надзвичайно важливий)
З пов. Ірина
В СоСо з онлайн обміном все працює Ок.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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