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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 607608609610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
10
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:24

Банк Конкорд, прошу настропалиться :)
viewtopic.php?p=4587415#p4587415
У Идеи и Альфы в категогии кэшбэка "Кафе, бари, ресторани" указаны коды MCC: 5811, 5812, 5813, 5814
Почему ж у вашего инДжоя только 5814? :(
Я тут активно тулю ваш инДжой всему офису спецом для перекуса в обед. Спецом вместо орешков из одной красной банки, а вы мне такую свинью подкладываете. Меня ж побьют через месяц :cry: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:07

Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки :wink:

Ваш голос для нас надзвичайно важливий)

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:17

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки :wink:

Ваш голос для нас надзвичайно важливий)

З пов. Ірина

В СоСо з онлайн обміном все працює Ок.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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