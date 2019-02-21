|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:24
Банк Конкорд
, прошу настропалиться viewtopic.php?p=4587415#p4587415
У Идеи и Альфы в категогии кэшбэка "Кафе, бари, ресторани" указаны коды MCC: 5811, 5812, 5813, 5814
Почему ж у вашего инДжоя только 5814?
Я тут активно тулю ваш инДжой всему офису спецом для перекуса в обед. Спецом вместо орешков из одной красной банки, а вы мне такую свинью подкладываете. Меня ж побьют через месяц
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27446
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2199 раз.
- Подякували: 3170 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:07
Шановні форумчани!
Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут
!
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки
Ваш голос для нас надзвичайно важливий)
З пов. Ірина
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 564
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:13
Банк Конкорд
Можно ли ожидать в обозримом будущем таких инновационных фич, как:
1. Оплата по шаблонам из приложения
2. Регплатежи
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1198
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:09
Приглашаем всех участников форума (кто еще не проголосовал)принять участие в "Народном рейтинге кредитных карт" и выбрать две лучших кредитных карты:Народный рейтинг кредитных карт
Нам интересно ваше мнение!
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:37
а кешбек на али еще живой? раньше на странице карты вроде была надпись что до мая, сейчас не могу никаких сроков найти...
-
Starter
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|