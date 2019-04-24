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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 16:04

Rebel
Уже был ответ, что имеется в виду дата проведения операции по счёту!
Vorlon
 
Заблокований
Повідомлень: 6802
З нами з: 14.06.13
Подякував: 354 раз.
Подякували: 695 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 16:44

Vorlon упс, щось я прогавив ту відповідь.
Rebel
 
Повідомлень: 63
З нами з: 08.12.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 16:47

А тут, как обычно, на 2 раб. день проводка по счету идет по интернет операциям?
demichh
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 09.12.10
Подякував: 110 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 16:54

demichh Щойно саме дивився історію по нещодавнім покупкам: зазвичай 2 дні, іноді 1.
Rebel
 
Повідомлень: 63
З нами з: 08.12.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:24

Re: Конкорд

шановні, а пін до карти в смс приходить або де його взяти? щось не бачу такої смс в історії
Basilio2020
 
Повідомлень: 27
З нами з: 15.02.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:33

Скажите, а как в банке начисляются %% на входящий п2п? Со следующего дня после зачисления или???
la9
 
Повідомлень: 1362
З нами з: 02.07.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:43

  Basilio2020 написав:шановні, а пін до карти в смс приходить або де його взяти? щось не бачу такої смс в історії

Необхідно встановити в банкоматі.
Кочевник
 
Повідомлень: 745
З нами з: 16.02.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:37

Re: Конкорд

эх, что то поломали, в icON25 не получается оплату провести... :|
Помилка! Спробуйте пізніше.
Lost
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 07.02.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:48

  Lost написав:эх, что то поломали, в icON25 не получается оплату провести... :|
Помилка! Спробуйте пізніше.

на 3 раз прошло ;) все само разрешилось :)
Lost
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 07.02.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:24

  Basilio2020 написав:шановні, а пін до карти в смс приходить або де його взяти? щось не бачу такої смс в історії

Должен прийти в смс. Но у мну тоже не пришел по долларовой. В этом случае идете в отделение - звоните там на горячую линию просите сбросить пароль (по умолчанию он становится то ли 0000 то ли 1111 - вам скажут) - идете в кассу и говорите кассиру о своей проблеме. Она что-то шаманит с терминалом - вы ввыдите "ноли" (или "единицы") потом желаемый пароль, подтверждаете повторно и "ву а ля" все готово.
Но данная процедура стоит кажется UAH 10
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1912
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 415 раз.
 
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  #<1 ... 648649650651>
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