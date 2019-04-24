Rebel
Уже был ответ, что имеется в виду дата проведения операции по счёту!
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Додано: Пон 22 кві, 2019 16:04
Rebel
Уже был ответ, что имеется в виду дата проведения операции по счёту!
Додано: Пон 22 кві, 2019 16:47
А тут, как обычно, на 2 раб. день проводка по счету идет по интернет операциям?
Додано: Пон 22 кві, 2019 16:54
demichh Щойно саме дивився історію по нещодавнім покупкам: зазвичай 2 дні, іноді 1.
Додано: Чет 25 кві, 2019 11:24
Re: Конкорд
шановні, а пін до карти в смс приходить або де його взяти? щось не бачу такої смс в історії
Додано: Чет 25 кві, 2019 11:33
Скажите, а как в банке начисляются %% на входящий п2п? Со следующего дня после зачисления или???
Додано: Чет 25 кві, 2019 11:43
Додано: Чет 25 кві, 2019 12:37
Re: Конкорд
эх, что то поломали, в icON25 не получается оплату провести...
Помилка! Спробуйте пізніше.
Додано: Чет 25 кві, 2019 12:48
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:24
Должен прийти в смс. Но у мну тоже не пришел по долларовой. В этом случае идете в отделение - звоните там на горячую линию просите сбросить пароль (по умолчанию он становится то ли 0000 то ли 1111 - вам скажут) - идете в кассу и говорите кассиру о своей проблеме. Она что-то шаманит с терминалом - вы ввыдите "ноли" (или "единицы") потом желаемый пароль, подтверждаете повторно и "ву а ля" все готово.
Но данная процедура стоит кажется UAH 10
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