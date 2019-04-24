Basilio2020 написав:шановні, а пін до карти в смс приходить або де його взяти? щось не бачу такої смс в історії
Должен прийти в смс. Но у мну тоже не пришел по долларовой. В этом случае идете в отделение - звоните там на горячую линию просите сбросить пароль (по умолчанию он становится то ли 0000 то ли 1111 - вам скажут) - идете в кассу и говорите кассиру о своей проблеме. Она что-то шаманит с терминалом - вы ввыдите "ноли" (или "единицы") потом желаемый пароль, подтверждаете повторно и "ву а ля" все готово. Но данная процедура стоит кажется UAH 10
0000 чи 1111 не можна змінити в Айконі?
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