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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:33

  Flamingo написав:
  Basilio2020 написав:шановні, а пін до карти в смс приходить або де його взяти? щось не бачу такої смс в історії

Должен прийти в смс. Но у мну тоже не пришел по долларовой. В этом случае идете в отделение - звоните там на горячую линию просите сбросить пароль (по умолчанию он становится то ли 0000 то ли 1111 - вам скажут) - идете в кассу и говорите кассиру о своей проблеме. Она что-то шаманит с терминалом - вы ввыдите "ноли" (или "единицы") потом желаемый пароль, подтверждаете повторно и "ву а ля" все готово.
Но данная процедура стоит кажется UAH 10

0000 чи 1111 не можна змінити в Айконі?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:44

Re: Конкорд

Квесторе_поверніться, можна, але потім потрібно вставити картку в банкомат: перевірити рахунок або зняти готівку.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 20:37

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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:45

Re: Конкорд

Коко з якогось переляку нарахував КБ о 21.45 на Дохідну :)
Мабуть, розцінив четвер, як передостанній робочий день місяця :) Ніби так КБ по регламенту нараховують ?
Хоча, по суті, так воно і є ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:06

  stas_rst написав:Коко з якогось переляку нарахував КБ о 21.45 на Дохідну :)
Мабуть, розцінив четвер, як передостанній робочий день місяця :) Ніби так КБ по регламенту нараховують ?
Хоча, по суті, так воно і є ...


так четверг и был предпоследний день мес. как положено .. завтра последний
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 07:58

Re: Конкорд

Как увидеть сколько % капнули за остаток по карте доходная и сколько % кэшбэка? В выписке написано перервхування видсоткив на поточный рахунок.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:35

  andreyiskra написав:Как увидеть сколько % капнули за остаток по карте доходная и сколько % кэшбэка? В выписке написано перервхування видсоткив на поточный рахунок.

Той, що кешбек то будуть слова "з обороту". Там дві стрічкі нарахувань повинно бути.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:04

Re: Конкорд

Ув. представитель банка!
Сломалось пополнение услуг Фрегата через веб-версию icON25.
При попытке провести платеж - появляется диалоговое окно "Произошла ошибка! Попробуйте повторить действие позже."
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:39

  tmp01 написав:Ув. представитель банка!
Сломалось пополнение услуг Фрегата через веб-версию icON25.
При попытке провести платеж - появляется диалоговое окно "Произошла ошибка! Попробуйте повторить действие позже."

не сперечайтеся! Спробуйте пізніше. :D
вчера тоже такое было, в итоге все получится ;)
Lost
 
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  #<1 ... 648649650651
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