Basilio2020 написав:шановні, а пін до карти в смс приходить або де його взяти? щось не бачу такої смс в історії
Должен прийти в смс. Но у мну тоже не пришел по долларовой. В этом случае идете в отделение - звоните там на горячую линию просите сбросить пароль (по умолчанию он становится то ли 0000 то ли 1111 - вам скажут) - идете в кассу и говорите кассиру о своей проблеме. Она что-то шаманит с терминалом - вы ввыдите "ноли" (или "единицы") потом желаемый пароль, подтверждаете повторно и "ву а ля" все готово. Но данная процедура стоит кажется UAH 10
0000 чи 1111 не можна змінити в Айконі?
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
stas_rst написав:Коко з якогось переляку нарахував КБ о 21.45 на Дохідну Мабуть, розцінив четвер, як передостанній робочий день місяця Ніби так КБ по регламенту нараховують ? Хоча, по суті, так воно і є ...
так четверг и был предпоследний день мес. как положено .. завтра последний
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
tmp01 написав:Ув. представитель банка! Сломалось пополнение услуг Фрегата через веб-версию icON25. При попытке провести платеж - появляется диалоговое окно "Произошла ошибка! Попробуйте повторить действие позже."
не сперечайтеся! Спробуйте пізніше. вчера тоже такое было, в итоге все получится