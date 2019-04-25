использую карту доходная
сегодня в правилах обнаружил что перевыпуск карты после окончания срока действия это платная операция
что стало для меня новостью,обычно карты бесплатно перевыпускают
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:54
использую карту доходная
сегодня в правилах обнаружил что перевыпуск карты после окончания срока действия это платная операция
что стало для меня новостью,обычно карты бесплатно перевыпускают
Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:33
Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:47
Re: Конкорд
трохи замотало в тарифах по Дохідній ...
1. поповнення Дохідної з Моно з комісом чи без ? якщо без, то забирати рідним айконом чи закидати з моні по п2п?
2. конвертація в юсд/евро на інДжої валютні з Дохідної грн. з комісом чи без?
Дякую
Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:48
перевыпуск 50 грн. срок действия карты - 5 лет, т.е. 10 грн на год... Мне такая цена показалась приемлемой
а то как-то чересчур по-свински получается
Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:50
la9 потративши з неї 1К грн, ви повернета ту саму абонку ... за умови, що ви нічого не напутали
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:01
самое удивительное - что такой порядок действий могут предложить и на горячей линии и в отделении
и кстати щас эти кокошки совсем обнаглели новім клиентам кидают на карту 100 грн. ... полній безпредел...
где подарки для существующих?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5%), cib(EUR 4%) WC & Сима
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:32
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:43
Re: Конкорд
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