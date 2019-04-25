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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:54

использую карту доходная
сегодня в правилах обнаружил что перевыпуск карты после окончания срока действия это платная операция
что стало для меня новостью,обычно карты бесплатно перевыпускают
zoawlhxc
 
Повідомлень: 134
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:33

  zoawlhxc написав:использую карту доходная
сегодня в правилах обнаружил что перевыпуск карты после окончания срока действия это платная операция
что стало для меня новостью,обычно карты бесплатно перевыпускают

эту закрываете и открываете новую бесплатно)
Hack-Stock
 
Повідомлень: 200
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:47

Re: Конкорд

трохи замотало в тарифах по Дохідній ...
1. поповнення Дохідної з Моно з комісом чи без ? якщо без, то забирати рідним айконом чи закидати з моні по п2п?
2. конвертація в юсд/евро на інДжої валютні з Дохідної грн. з комісом чи без?
Дякую
stas_rst
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Повідомлень: 125
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:48

  Hack-Stock написав:
  zoawlhxc написав:использую карту доходная
сегодня в правилах обнаружил что перевыпуск карты после окончания срока действия это платная операция
что стало для меня новостью,обычно карты бесплатно перевыпускают

эту закрываете и открываете новую бесплатно)

перевыпуск 50 грн. срок действия карты - 5 лет, т.е. 10 грн на год... Мне такая цена показалась приемлемой :?

а то как-то чересчур по-свински получается :mrgreen:
la9
 
Повідомлень: 1363
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:50

la9 потративши з неї 1К грн, ви повернета ту саму абонку ... за умови, що ви нічого не напутали
stas_rst
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Повідомлень: 125
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:01

  Hack-Stock написав:эту закрываете и открываете новую бесплатно)


самое удивительное - что такой порядок действий могут предложить и на горячей линии и в отделении ;)

и кстати щас эти кокошки совсем обнаглели новім клиентам кидают на карту 100 грн. ... полній безпредел... :)

где подарки для существующих?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5%), cib(EUR 4%) WC & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:32

  IMPRINTER написав:зарплата пришла


Пришел кешбек и % на Доходную, а % по депо не пришли...
jurasja
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:43

Re: Конкорд

  jurasja написав:а % по депо не пришли...

26.04 В 17:37 зашли % по депо
SergR
 
Повідомлень: 174
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  #<1 ... 649650651652
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