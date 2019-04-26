Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:26

Уже третий день подряд поражаемся отношению сотрудников одного из отделений. Все было хорошо, все как всегда прекрасно и приятно! Возврат 1% с оборота, начисления процентов на остаток. Был с банком ДИАЛОГ. Именно Диалог. Порекоменддовал многим друзьям. Они пришли открыли премиальные карты и поехали..... Но вот сам я не открывал премиальную карту хотел сначала чтобы на 1% возврата банк сам себе и оплатил открытие премиальной карты типа "ИНФИНИТИ". Соответственно на протяжении 4-х месяцев с отделением всегда был диалог люди увеличивали не то что обороты но и депозиты, перенося свои деньги с других банков..... Но вот случилась беда мне дали денег в долг, пополнились карты и о прикол все деньги на картах были заблокированы. Как то так странно получилось банк заблочил мои деньги на картах без каких либо объяснений и сообщений, а потом устроил на следующий день раздачу бесплатного кофе и пирожков. Может быть и не за мои заболоченные, но факт остается фактом. Долго пытался я выяснить что где и когда и самое главное для чего, зачем и за что.... Вообщем выяснили, как это любят популярные банки типа приватбанк прикрылись финансовым мониторингом. Оказываеться запросили деньги о происхождении денег. Ну что же возвращаюсь к себе беру одного из тех кто мне дал денег, он берет договор купли продажи своей квартиры в большом городе, то сумма значительно перекрывает те что зашли мне на карты. Проехали мы через пол Украины к своему отделению снова подали все письменные заявления 24 апреля 2019 года, подтверждающие заявления и как необходимо подождали двое суток. И придя 26 апреля 2019 года в отделении очень были удивлены отношением сотрудников к нам (и это я был с человеком у которого карта "ИНФИНИТИ"). Сотрудники просто напрасто не замечали нас, игнорировали (представьте даже клиента с картой "ИНФИНИТИ"), мы обратились раз, мы обратились два, на что начальник отделения сказал вот туда сядьте. Ждем час. На втором часу нашего такого сидения мы уже начали разговаривать и возмущаться в голос, на что наконец то один из сотрудников обратил на нас внимание. Позвонила в фин мониторинг и сказала ждите ответ через 30 дней!!! Хотя согласно законодательным актам который вдруг внезапно начал читать банк конкорд - двое суток дается мониторингу банка, и после этого они должны уведомить гос службу фин мониторинга которая может продлить этот срок еще на пять дней, но ни как до 30.... Но ведь дело даже и не в этом, мы все друзья, которые открыли не дешевые карты в Любимом банке Конкорд, были в шоке, как быстро окончились диалоги и начались - УЖАС - через 30 дней ждите ответ и покиньте отделение (ага с картой "ИНФИНИТИ") представляете себе) - а если что то не устраивает пишите в Национальный Банк. А для чего туда писать так и не объяснили.... И это все сказано в приказном тоне.... Да возможно что отделение не хочет чтобы мы громко разговаривали при клиентах о проблемах в данном банке, да конечно начальник отделения защищает отделение и имя своего банка и не желает чтобы новые клиенты слышали об этом.... Да мы и не против!!! Но вы поймите Уважаемый начальник отделения и сотрудники банка Конкорд к Вам пришли люди, старые клиенты и клиент премиум класса, вы перед ними садите новых клиентов, мурыжите и потом просто идите отсюда ждите 30 дней? Таким образом, с начало Вы показываете свое отношение к людям, к человеку который привел к Вам в отделение больше 15 человек премиальных клиентов? За что? Мы что украли эти деньги? Или совершили какое то преступление? За что Вы так к нам отнеслись? Ведь конфликт можно было уладить в три минуты. Проходите пж. Набрали фин мониторинг узнали, что где на какой стадии рассмотрения находятся документы спросили надо ли от второго товарища подтверждающие документы на еще больше сумму и почему такая затяжка во времени с ссылкой на законодательный акт. И ВСЕ - ВСЕ ДОВОЛЬНЫ и ЖДУТ ОТВЕТА ОТ БАНКА! Тем более что подано заявление о возврате денег отправителю. Для чего Ваш сотрудник играет на нервах и говорит, что заявление не было отправлено 24 апреля, а оказывается оно еще не дошло даже до фин мониторинга на третий день после предоставления всех документов и заявления на отделение не дошло.... Это как понимать? Представьте себе все мы айтишники, имеющие самые раскрученные не только на территории Украины каналы YOUTUBE и аккаунты не только FACEBOOK,а нас более 100 человек - соберемся и придем под Ваше отделение относиться к Вам также, как Вы сегодня к нам! У нас нет вопросов, на сегодняшний день Ваш банк легко по карточным продуктам обходить таких монстров как "Укрсиббанк" и "Приватбанк", находиться практически на одном уровне с банком OTP, и другими, но в каждом банке должен быть ДИАЛОГ, а не МОНОЛОГ. Очень плохое состояние на душе после посещения одного из крупнейших отделений АТ "Конкорд", и это состояние останется на все выходные. МЫ МОЖЕМ ВЕСТИ ТОЛЬКО ДИАЛОГ с банком, потому что мы доверяем свои деньги, а не чужие.....