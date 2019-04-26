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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 43
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:54

Тут вон за 50к лочили)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3903
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 270 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:52

Re: Конкорд

Аполон не любить інфініті.
korovas2
 
Повідомлень: 391
З нами з: 06.03.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 07:35

general а как деньги переводили? Товарищ пополнил свою карту в кассе и отправил на вашу карту?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 201
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:38

Re: Конкорд

Перевод в икон25 валюты с виртуальной карты на валютный инджой будет без комиссии?
dr_morgenstern
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Повідомлень: 39
З нами з: 22.06.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:39

yes
Lost
 
Повідомлень: 1321
З нами з: 07.02.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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  #<1 ... 650651652653
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