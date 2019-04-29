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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:52
Re: Конкорд
Аполон не любить інфініті.
Додано: Суб 27 кві, 2019 07:35
general а как деньги переводили? Товарищ пополнил свою карту в кассе и отправил на вашу карту?
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:38
Re: Конкорд
Перевод в икон25 валюты с виртуальной карты на валютный инджой будет без комиссии?
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:11
Как обстоят дела с обслуживанием ВЭД?
Обязательная продажа уже 30%?
По какому курсу происходит продажа $ ?
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