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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:52
Re: Конкорд
Аполон не любить інфініті.
Додано: Суб 27 кві, 2019 07:35
general а как деньги переводили? Товарищ пополнил свою карту в кассе и отправил на вашу карту?
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:38
Re: Конкорд
Перевод в икон25 валюты с виртуальной карты на валютный инджой будет без комиссии?
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:11
Как обстоят дела с обслуживанием ВЭД?
Обязательная продажа уже 30%?
По какому курсу происходит продажа $ ?
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:08
Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Долго думал, какую, и подумал, что, наверно, это будет inJoy. Без кредитного лимита, ибо интересует именно карта-транзит (по образу и подобию Моно) - пополнение и снятие без комиссии.
А теперь вопрос к уважаемым старожилам: правильно ли я сделал предварительный выбор и нет ли каких подводных камушков у этой карты?
Можно в личку, если что-то не для открытого эфира.
Заранее премного благодарен!
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:33
Re: Конкорд
Долго не думая инджой в трех валютах и доходная в грн. )
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:41
Инджой в трех валютах - для онлайн-обмена, так?
Поиграть в это дело люблю... Но снять только там, где открывал...Ну, нет у нас отделения, и вряд ли будет.
А вот доходная - это для того, о чем я подумал, верно? А сама инджой в гривне для этого не подойдет?
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:52
Re: Конкорд
Так. Да и все в нал зачем переводить то?
Доходная сейчас 1% кэшбэка за траты.
Не особо конечно. Но в коллекции почему не иметь. )
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