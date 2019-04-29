Искатель написав:Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Долго думал, какую, и подумал, что, наверно, это будет inJoy. Без кредитного лимита, ибо интересует именно карта-транзит (по образу и подобию Моно) - пополнение и снятие без комиссии.
А теперь вопрос к уважаемым старожилам: правильно ли я сделал предварительный выбор и нет ли каких подводных камушков у этой карты?
Можно в личку, если что-то не для открытого эфира.
Заранее премного благодарен!
У приватних трішки детальніше по Дохідній