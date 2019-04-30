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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2019 19:14
Искатель написав:
Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Долго думал, какую, и подумал, что, наверно, это будет inJoy. Без кредитного лимита, ибо интересует именно карта-транзит (по образу и подобию Моно) - пополнение и снятие без комиссии.
А теперь вопрос к уважаемым старожилам: правильно ли я сделал предварительный выбор и нет ли каких подводных камушков у этой карты?
Можно в личку, если что-то не для открытого эфира.
Заранее премного благодарен!
У приватних трішки детальніше по Дохідній
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stas_rst
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Додано: Вів 30 кві, 2019 20:49
stas_rst написав:
У приватних трішки детальніше по Дохідній
Благодарю!
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Додано: Вів 30 кві, 2019 21:28
Искатель написав:
Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Долго думал, какую, и подумал, что, наверно, это будет inJoy. Без кредитного лимита, ибо интересует именно карта-транзит (по образу и подобию Моно) - пополнение и снятие без комиссии.
А теперь вопрос к уважаемым старожилам: правильно ли я сделал предварительный выбор и нет ли каких подводных камушков у этой карты?
Можно в личку, если что-то не для открытого эфира.
Заранее премного благодарен!
Да, ради лутшего банка можно и спецом в столицу смотаться.
Карты берите все: доходную, джой, дебетную и дрим во всех доступных валютах. Они пригодятся. Я постепенно нагребал, но если отделение далеко, надо брать, что бы два раза не ездить.
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wig
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