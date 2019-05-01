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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 651652653654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:14

  Искатель написав:Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Долго думал, какую, и подумал, что, наверно, это будет inJoy. Без кредитного лимита, ибо интересует именно карта-транзит (по образу и подобию Моно) - пополнение и снятие без комиссии.

А теперь вопрос к уважаемым старожилам: правильно ли я сделал предварительный выбор и нет ли каких подводных камушков у этой карты?
Можно в личку, если что-то не для открытого эфира.
Заранее премного благодарен!


У приватних трішки детальніше по Дохідній :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:49

  stas_rst написав:
У приватних трішки детальніше по Дохідній :)


Благодарю!
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:28

  Искатель написав:Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Долго думал, какую, и подумал, что, наверно, это будет inJoy. Без кредитного лимита, ибо интересует именно карта-транзит (по образу и подобию Моно) - пополнение и снятие без комиссии.

А теперь вопрос к уважаемым старожилам: правильно ли я сделал предварительный выбор и нет ли каких подводных камушков у этой карты?
Можно в личку, если что-то не для открытого эфира.
Заранее премного благодарен!

Да, ради лутшего банка можно и спецом в столицу смотаться.
Карты берите все: доходную, джой, дебетную и дрим во всех доступных валютах. Они пригодятся. Я постепенно нагребал, но если отделение далеко, надо брать, что бы два раза не ездить.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:02

Re: Конкорд

  vpchelko написав:Как обстоят дела с обслуживанием ВЭД?
Обязательная продажа уже 30%?
По какому курсу происходит продажа $ ?

Да и еще:
комиссия за оплату налогов?
подача налоговой отчетности?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:43

Re: Конкорд

  Искатель написав:Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Если заказать именную карту "Доходная" платежной системы mastercard Debit, то карта будет с чипом и безконтактной технологией. Выпуск такой карты бесплатный, но платный перевыпуск, как и любой другой Доходной.

Если уже являетесь клиентом банка, то удаленно точно можно заказать выпуск именной карты через сайт/колцентр или представителя на форуме. Для не клиентов банка такой услуги может и не быть, но если интересно, то напишите в личке представителю.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:11

  wig написав:Да, ради лутшего банка можно и спецом в столицу смотаться.
Карты берите все: доходную, джой, дебетную и дрим во всех доступных валютах. Они пригодятся. Я постепенно нагребал, но если отделение далеко, надо брать, что бы два раза не ездить.


Неблизкая дорога.
Я так понимаю, карты можно заказать заранее? Или есть мгновенки?
И еще... я так понимаю, выпуск бесплатный, СМС-ки - тоже, верно?

А в ИБ (я так понял, он называется icon25, да?)дистанционно зарегиться можно или тоже в отделении?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:13

  MASolomko написав:
  Искатель написав:Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Если заказать именную карту "Доходная" платежной системы mastercard Debit, то карта будет с чипом и безконтактной технологией. Выпуск такой карты бесплатный, но платный перевыпуск, как и любой другой Доходной.

Если уже являетесь клиентом банка, то удаленно точно можно заказать выпуск именной карты через сайт/колцентр или представителя на форуме. Для не клиентов банка такой услуги может и не быть, но если интересно, то напишите в личке представителю.


Карт с чипом и бесконтактом у меня хватает :)Интересуют другие достоинства карты...
А вот еще вопрос: при перевыпуске, случайно, никак нельзя заказать отправку по адресу (почтой)?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:31

  Искатель написав:
  wig написав:Да, ради лутшего банка можно и спецом в столицу смотаться.
Карты берите все: доходную, джой, дебетную и дрим во всех доступных валютах. Они пригодятся. Я постепенно нагребал, но если отделение далеко, надо брать, что бы два раза не ездить.


Неблизкая дорога.
Я так понимаю, карты можно заказать заранее? Или есть мгновенки?
И еще... я так понимаю, выпуск бесплатный, СМС-ки - тоже, верно?

А в ИБ (я так понял, он называется icon25, да?)дистанционно зарегиться можно или тоже в отделении?

Клиентам, точно, можно заранее. Карты мгновенные бывают, но не всегда и не всех сортов. СМСки и первый выпуск сейчас отдельно не тарифицируются.
wig
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