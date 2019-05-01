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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2019 19:14
Искатель написав:
Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Долго думал, какую, и подумал, что, наверно, это будет inJoy. Без кредитного лимита, ибо интересует именно карта-транзит (по образу и подобию Моно) - пополнение и снятие без комиссии.
А теперь вопрос к уважаемым старожилам: правильно ли я сделал предварительный выбор и нет ли каких подводных камушков у этой карты?
Можно в личку, если что-то не для открытого эфира.
Заранее премного благодарен!
У приватних трішки детальніше по Дохідній
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stas_rst
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Додано: Вів 30 кві, 2019 20:49
stas_rst написав:
У приватних трішки детальніше по Дохідній
Благодарю!
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Искатель
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Додано: Вів 30 кві, 2019 21:28
Искатель написав:
Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Долго думал, какую, и подумал, что, наверно, это будет inJoy. Без кредитного лимита, ибо интересует именно карта-транзит (по образу и подобию Моно) - пополнение и снятие без комиссии.
А теперь вопрос к уважаемым старожилам: правильно ли я сделал предварительный выбор и нет ли каких подводных камушков у этой карты?
Можно в личку, если что-то не для открытого эфира.
Заранее премного благодарен!
Да, ради лутшего банка можно и спецом в столицу смотаться.
Карты берите все: доходную, джой, дебетную и дрим во всех доступных валютах. Они пригодятся. Я постепенно нагребал, но если отделение далеко, надо брать, что бы два раза не ездить.
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wig
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Додано: Сер 01 тра, 2019 08:02
vpchelko написав:
Как обстоят дела с обслуживанием ВЭД?
Обязательная продажа уже 30%?
По какому курсу происходит продажа $ ?
Да и еще:
комиссия за оплату налогов?
подача налоговой отчетности?
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vpchelko
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Додано: Сер 01 тра, 2019 08:43
Искатель написав:
Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Если заказать именную карту "Доходная" платежной системы mastercard Debit, то карта будет с чипом и безконтактной технологией. Выпуск такой карты бесплатный, но платный перевыпуск, как и любой другой Доходной.
Если уже являетесь клиентом банка, то удаленно точно можно заказать выпуск именной карты через сайт/колцентр или представителя на форуме. Для не клиентов банка такой услуги может и не быть, но если интересно, то напишите в личке представителю.
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MASolomko
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Додано: Сер 01 тра, 2019 18:11
wig написав:
Да, ради лутшего банка можно и спецом в столицу смотаться.
Карты берите все: доходную, джой, дебетную и дрим во всех доступных валютах. Они пригодятся. Я постепенно нагребал, но если отделение далеко, надо брать, что бы два раза не ездить.
Неблизкая дорога.
Я так понимаю, карты можно заказать заранее? Или есть мгновенки?
И еще... я так понимаю, выпуск бесплатный, СМС-ки - тоже, верно?
А в ИБ (я так понял, он называется icon25, да?)дистанционно зарегиться можно или тоже в отделении?
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Искатель
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Додано: Сер 01 тра, 2019 18:13
MASolomko написав: Искатель написав:
Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Если заказать именную карту "Доходная" платежной системы mastercard Debit, то карта будет с чипом и безконтактной технологией. Выпуск такой карты бесплатный, но платный перевыпуск, как и любой другой Доходной.
Если уже являетесь клиентом банка, то удаленно точно можно заказать выпуск именной карты через сайт/колцентр или представителя на форуме. Для не клиентов банка такой услуги может и не быть, но если интересно, то напишите в личке представителю.
Карт с чипом и бесконтактом у меня хватает
Интересуют другие
достоинства карты...
А вот еще вопрос: при перевыпуске, случайно, никак нельзя заказать отправку по адресу (почтой)?
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Искатель
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Додано: Сер 01 тра, 2019 18:31
Искатель написав: wig написав:
Да, ради лутшего банка можно и спецом в столицу смотаться.
Карты берите все: доходную, джой, дебетную и дрим во всех доступных валютах. Они пригодятся. Я постепенно нагребал, но если отделение далеко, надо брать, что бы два раза не ездить.
Неблизкая дорога.
Я так понимаю, карты можно заказать заранее? Или есть мгновенки?
И еще... я так понимаю, выпуск бесплатный, СМС-ки - тоже, верно?
А в ИБ (я так понял, он называется icon25, да?)дистанционно зарегиться можно или тоже в отделении?
Клиентам, точно, можно заранее. Карты мгновенные бывают, но не всегда и не всех сортов. СМСки и первый выпуск сейчас отдельно не тарифицируются.
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wig
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