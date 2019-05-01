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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 652653654655>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:14

  Искатель написав:Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Долго думал, какую, и подумал, что, наверно, это будет inJoy. Без кредитного лимита, ибо интересует именно карта-транзит (по образу и подобию Моно) - пополнение и снятие без комиссии.

А теперь вопрос к уважаемым старожилам: правильно ли я сделал предварительный выбор и нет ли каких подводных камушков у этой карты?
Можно в личку, если что-то не для открытого эфира.
Заранее премного благодарен!


У приватних трішки детальніше по Дохідній :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:49

  stas_rst написав:
У приватних трішки детальніше по Дохідній :)


Благодарю!
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:28

  Искатель написав:Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Долго думал, какую, и подумал, что, наверно, это будет inJoy. Без кредитного лимита, ибо интересует именно карта-транзит (по образу и подобию Моно) - пополнение и снятие без комиссии.

А теперь вопрос к уважаемым старожилам: правильно ли я сделал предварительный выбор и нет ли каких подводных камушков у этой карты?
Можно в личку, если что-то не для открытого эфира.
Заранее премного благодарен!

Да, ради лутшего банка можно и спецом в столицу смотаться.
Карты берите все: доходную, джой, дебетную и дрим во всех доступных валютах. Они пригодятся. Я постепенно нагребал, но если отделение далеко, надо брать, что бы два раза не ездить.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:02

Re: Конкорд

  vpchelko написав:Как обстоят дела с обслуживанием ВЭД?
Обязательная продажа уже 30%?
По какому курсу происходит продажа $ ?

Да и еще:
комиссия за оплату налогов?
подача налоговой отчетности?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:43

Re: Конкорд

  Искатель написав:Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Если заказать именную карту "Доходная" платежной системы mastercard Debit, то карта будет с чипом и безконтактной технологией. Выпуск такой карты бесплатный, но платный перевыпуск, как и любой другой Доходной.

Если уже являетесь клиентом банка, то удаленно точно можно заказать выпуск именной карты через сайт/колцентр или представителя на форуме. Для не клиентов банка такой услуги может и не быть, но если интересно, то напишите в личке представителю.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:11

  wig написав:Да, ради лутшего банка можно и спецом в столицу смотаться.
Карты берите все: доходную, джой, дебетную и дрим во всех доступных валютах. Они пригодятся. Я постепенно нагребал, но если отделение далеко, надо брать, что бы два раза не ездить.


Неблизкая дорога.
Я так понимаю, карты можно заказать заранее? Или есть мгновенки?
И еще... я так понимаю, выпуск бесплатный, СМС-ки - тоже, верно?

А в ИБ (я так понял, он называется icon25, да?)дистанционно зарегиться можно или тоже в отделении?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:13

  MASolomko написав:
  Искатель написав:Поскольку в нашем городе отделения "Конкорда" нет, решил в следующее посещение столицы открыть карту в этом замечательном банке.
Если заказать именную карту "Доходная" платежной системы mastercard Debit, то карта будет с чипом и безконтактной технологией. Выпуск такой карты бесплатный, но платный перевыпуск, как и любой другой Доходной.

Если уже являетесь клиентом банка, то удаленно точно можно заказать выпуск именной карты через сайт/колцентр или представителя на форуме. Для не клиентов банка такой услуги может и не быть, но если интересно, то напишите в личке представителю.


Карт с чипом и бесконтактом у меня хватает :)Интересуют другие достоинства карты...
А вот еще вопрос: при перевыпуске, случайно, никак нельзя заказать отправку по адресу (почтой)?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:31

  Искатель написав:
  wig написав:Да, ради лутшего банка можно и спецом в столицу смотаться.
Карты берите все: доходную, джой, дебетную и дрим во всех доступных валютах. Они пригодятся. Я постепенно нагребал, но если отделение далеко, надо брать, что бы два раза не ездить.


Неблизкая дорога.
Я так понимаю, карты можно заказать заранее? Или есть мгновенки?
И еще... я так понимаю, выпуск бесплатный, СМС-ки - тоже, верно?

А в ИБ (я так понял, он называется icon25, да?)дистанционно зарегиться можно или тоже в отделении?

Клиентам, точно, можно заранее. Карты мгновенные бывают, но не всегда и не всех сортов. СМСки и первый выпуск сейчас отдельно не тарифицируются.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:16

  wig написав:Клиентам, точно, можно заранее. Карты мгновенные бывают, но не всегда и не всех сортов. СМСки и первый выпуск сейчас отдельно не тарифицируются.


Пока что еще не клиент. Но уже твердо намерен стать им. Вот изучаю, какие должны быть предварительные действия. На днях позвоню на ГЛ, уточню, можно ли какие-то карты заказать заранее.
А где можно посмотреть курса валютообмена онлайн у КоКо?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:23

Re: Конкорд

  Искатель написав:А где можно посмотреть курса валютообмена онлайн у КоКо?

http://eximb.ml/kurs/ :wink:
А тут https://concord.ua/ если чуток поскролить, то мона таки найти курс. Он такой же и для онлайн-обмена
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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