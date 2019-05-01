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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2019 22:35
Re: Конкорд
Где-то есть на сайте тарифы на Виртуальную карту? Если не неё купить валюту, то как потом её снять?
Додано: Сер 01 тра, 2019 22:39
Покупайте валюту на текущий инвалютный счет. Он открывается нашару в икОне.
Ну а снятие через менагер-касса, с паспортом
Но лучше таки завести инвалютный инДжой, там 3% на остаток... ну пока насобираете нужную сумму для вывода.
ПС. Виртуалка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 01 тра, 2019 22:47
Re: Конкорд
Так на инДжой же купленная валюта зачисляется с комиссией?
Додано: Сер 01 тра, 2019 22:54
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