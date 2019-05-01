Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2019 22:35
Где-то есть на сайте тарифы на Виртуальную карту? Если не неё купить валюту, то как потом её снять?
reef
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:39
reef написав:
Где-то есть на сайте тарифы на Виртуальную карту? Если не неё купить валюту, то как потом её снять?
Покупайте валюту на текущий инвалютный счет. Он открывается нашару в икОне.
Ну а снятие через менагер-касса, с паспортом
Но лучше таки завести инвалютный инДжой, там 3% на остаток... ну пока насобираете нужную сумму для вывода.
ПС. Виртуалка
https://concord.ua/ru/virtual-card
, по сути с тарифами инДжоя. её мона загнать в Г-Пэй
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:47
Так на инДжой же купленная валюта зачисляется с комиссией?
reef
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:54
clientage написав: reef написав:
Где-то есть на сайте тарифы на Виртуальную карту? Если не неё купить валюту, то как потом её снять?
Покупайте валюту на текущий инвалютный счет.
Он открывается нашару в икОне.
Не получается открыть счёт, не вижу такой опции.
reef
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:09
Здесь кэшбек 1% по доходной выплачивается тоже как и % на остаток, в предпоследний рабочий день?
andreyiskra
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:13
andreyiskra написав:
Здесь кэшбек 1% по доходной выплачивается тоже как и % на остаток, в предпоследний рабочий день?
Саме так.
Кочевник
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:19
reef написав: clientage написав: reef написав:
Где-то есть на сайте тарифы на Виртуальную карту? Если не неё купить валюту, то как потом её снять?
Покупайте валюту на текущий инвалютный счет.
Он открывается нашару в икОне.
Не получается открыть счёт, не вижу такой опции.
В процессе выполнении обмена валют появится такая возможность
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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