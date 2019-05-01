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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 652653654655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:35

Re: Конкорд

Где-то есть на сайте тарифы на Виртуальную карту? Если не неё купить валюту, то как потом её снять?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:39

  reef написав:Где-то есть на сайте тарифы на Виртуальную карту? Если не неё купить валюту, то как потом её снять?

Покупайте валюту на текущий инвалютный счет. Он открывается нашару в икОне.
Ну а снятие через менагер-касса, с паспортом
Но лучше таки завести инвалютный инДжой, там 3% на остаток... ну пока насобираете нужную сумму для вывода.

ПС. Виртуалка https://concord.ua/ru/virtual-card, по сути с тарифами инДжоя. её мона загнать в Г-Пэй :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:47

Re: Конкорд

Так на инДжой же купленная валюта зачисляется с комиссией?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:54

  clientage написав:
  reef написав:Где-то есть на сайте тарифы на Виртуальную карту? Если не неё купить валюту, то как потом её снять?

Покупайте валюту на текущий инвалютный счет. Он открывается нашару в икОне.

Не получается открыть счёт, не вижу такой опции.
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:09

Re: Конкорд

Здесь кэшбек 1% по доходной выплачивается тоже как и % на остаток, в предпоследний рабочий день?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:13

  andreyiskra написав:Здесь кэшбек 1% по доходной выплачивается тоже как и % на остаток, в предпоследний рабочий день?

Саме так.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:19

  reef написав:
  clientage написав:
  reef написав:Где-то есть на сайте тарифы на Виртуальную карту? Если не неё купить валюту, то как потом её снять?

Покупайте валюту на текущий инвалютный счет. Он открывается нашару в икОне.

Не получается открыть счёт, не вижу такой опции.

В процессе выполнении обмена валют появится такая возможность
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:07

  reef написав:Так на инДжой же купленная валюта зачисляется с комиссией?


Нет там комиссии
jurasja
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:30

  jurasja написав:
  reef написав:Так на инДжой же купленная валюта зачисляется с комиссией?


Нет там комиссии

В тарифах внешнее пополнение с комиссией. Как минимум, на СЭП будет.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:32

  jurasja написав:
  reef написав:Так на инДжой же купленная валюта зачисляется с комиссией?


Нет там комиссии


правильно - нет комиссии. уже не раз покупал так. всё ОК - без доп.всяких комиссий. :!:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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