В звітності СоСо за 1 квартал року 2019 якісь бізобразія. https://concord.ua/uploads/1/8562-2019_04_01.pdf Вроді кредитний портфель росте а активи тають. Вже менще 1 млрд активів...це нікуди не годиться. Резервуються паршиво...тому про прибуток не може бути й мови. І шо це за Т.В.О. Голови правління Безугла...знову управлінська чехарда? Ну і покриття 6 областей Неньки України - малувато буде.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:В звітності СоСо за 1 квартал року 2019 якісь бізобразія. https://concord.ua/uploads/1/8562-2019_04_01.pdf Вроді кредитний портфель росте а активи тають. Вже менще 1 млрд активів...це нікуди не годиться. Резервуються паршиво...тому про прибуток не може бути й мови. І шо це за Т.В.О. Голови правління Безугла...знову управлінська чехарда? Ну і покриття 6 областей Неньки України - малувато буде.
Квесторе_поверніться написав:В звітності СоСо за 1 квартал року 2019 якісь бізобразія. https://concord.ua/uploads/1/8562-2019_04_01.pdf Вроді кредитний портфель росте а активи тають. Вже менще 1 млрд активів...це нікуди не годиться. Резервуються паршиво...тому про прибуток не може бути й мови. І шо це за Т.В.О. Голови правління Безугла...знову управлінська чехарда? Ну і покриття 6 областей Неньки України - малувато буде.
Квесторе_поверніться написав:Вже менще 1 млрд активів...це нікуди не годиться.
задо по доллару дают 5,25% - а всё остальное это чепуха
Так більше Фонда ніззя сюди нести...шо з тих 5,25.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Так більше Фонда ніззя сюди нести...шо з тих 5,25.
у нас нет банков куда можно нести больше эквивалента 100К грн. - риск примерно у всех одинаковый
В Мій банк можна.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.