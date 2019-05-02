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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:38

В звітності СоСо за 1 квартал року 2019 якісь бізобразія.
https://concord.ua/uploads/1/8562-2019_04_01.pdf
Вроді кредитний портфель росте а активи тають. :(
Вже менще 1 млрд активів...це нікуди не годиться.
Резервуються паршиво...тому про прибуток не може бути й мови.
І шо це за Т.В.О. Голови правління Безугла...знову управлінська чехарда?
Ну і покриття 6 областей Неньки України - малувато буде. :(
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:57

  Квесторе_поверніться написав:В звітності СоСо за 1 квартал року 2019 якісь бізобразія.
https://concord.ua/uploads/1/8562-2019_04_01.pdf
Вроді кредитний портфель росте а активи тають. :(
Вже менще 1 млрд активів...це нікуди не годиться.
Резервуються паршиво...тому про прибуток не може бути й мови.
І шо це за Т.В.О. Голови правління Безугла...знову управлінська чехарда?
Ну і покриття 6 областей Неньки України - малувато буде. :(

Для транзита из привата-достаточно
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:05

  Квесторе_поверніться написав:В звітності СоСо за 1 квартал року 2019 якісь бізобразія.
https://concord.ua/uploads/1/8562-2019_04_01.pdf
Вроді кредитний портфель росте а активи тають. :(
Вже менще 1 млрд активів...це нікуди не годиться.
Резервуються паршиво...тому про прибуток не може бути й мови.
І шо це за Т.В.О. Голови правління Безугла...знову управлінська чехарда?
Ну і покриття 6 областей Неньки України - малувато буде. :(


Готовятся к лудшему :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:00

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Вже менще 1 млрд активів...це нікуди не годиться.

задо по доллару дают 5,25% - а всё остальное это чепуха
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5%), cib(EUR 4%) WC & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:04

  uaprofi написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вже менще 1 млрд активів...це нікуди не годиться.

задо по доллару дают 5,25% - а всё остальное это чепуха

Так більше Фонда ніззя сюди нести...шо з тих 5,25. :(
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:07

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Так більше Фонда ніззя сюди нести...шо з тих 5,25. :(


у нас нет банков куда можно нести больше эквивалента 100К грн. - риск примерно у всех одинаковый
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5%), cib(EUR 4%) WC & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:09

  uaprofi написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так більше Фонда ніззя сюди нести...шо з тих 5,25. :(


у нас нет банков куда можно нести больше эквивалента 100К грн. - риск примерно у всех одинаковый

В Мій банк можна. :)
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:37

  Квесторе_поверніться написав:
  uaprofi написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так більше Фонда ніззя сюди нести...шо з тих 5,25. :(


у нас нет банков куда можно нести больше эквивалента 100К грн. - риск примерно у всех одинаковый

В Мій банк можна. :)
вот и несите туда побольше,а главное потише,без свидетелей
никому не верю
sens
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