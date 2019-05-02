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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 21:44
reef написав: clientage написав: reef написав:
Не получается открыть счёт, не вижу такой опции.
В процессе выполнении обмена валют появится такая возможность
В процессе выполнения обмена валют мне предлагает открыть виртуальную карту, Вы это и имели в виду? А потом просто в отделении в кассе можно будет снять эту валюту?
Хм. А мне счет предложило открыть месяц назад
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 02 тра, 2019 21:51
clientage написав: reef написав:
В процессе выполнения обмена валют мне предлагает открыть виртуальную карту, Вы это и имели в виду? А потом просто в отделении в кассе можно будет снять эту валюту?
Хм. А мне счет предложило открыть месяц назад
Возможно тогда не было виртуальной карты. Виртуальная, так виртуальная, вот только как потом с неё получить валюту?
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reef
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Додано: Чет 02 тра, 2019 21:52
reef написав: clientage написав: reef написав:
В процессе выполнения обмена валют мне предлагает открыть виртуальную карту, Вы это и имели в виду? А потом просто в отделении в кассе можно будет снять эту валюту?
Хм. А мне счет предложило открыть месяц назад
Возможно тогда не было виртуальной карты. Виртуальная, так виртуальная, вот только как потом с неё получить валюту?
Ну как и с любого счета: с паспортом ножками по маршруту менагер-касса
Виртуалка интерестнее текущего тем, шо у неё есть 3% на остаток
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 02 тра, 2019 22:08
clientage написав: reef написав: clientage написав:
Хм. А мне счет предложило открыть месяц назад
Возможно тогда не было виртуальной карты. Виртуальная, так виртуальная, вот только как потом с неё получить валюту?
Ну как и с любого счета: с паспортом ножками по маршруту менагер-касса
Виртуалка интерестнее текущего тем, шо у неё есть 3% на остаток
Ясно. Правда, пока разбирался, они курсы подняли.
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reef
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:54
А как Свифт отправить?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:59
reef написав: clientage написав: reef написав:
В процессе выполнения обмена валют мне предлагает открыть виртуальную карту, Вы это и имели в виду? А потом просто в отделении в кассе можно будет снять эту валюту?
Хм. А мне счет предложило открыть месяц назад
Возможно тогда не было виртуальной карты. Виртуальная, так виртуальная, вот только как потом с неё получить валюту?
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:06
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:10
Ну да, там без использования карты комиссия
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demichh
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:46
demichh написав:
Ну да, там без использования карты комиссия
а кто мешает в отделении с текущего снять?
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Lost
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:56
Lost написав: demichh написав: Stringer написав:
...и с комиссией
Ну да, там без использования карты комиссия
а кто мешает в отделении с текущего снять?
Никто не мешает, только причем тут текущий? Тут говорится о виртуальной карте в тарифе инджой
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