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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:44

  reef написав:
  clientage написав:
  reef написав:Не получается открыть счёт, не вижу такой опции.

В процессе выполнении обмена валют появится такая возможность

В процессе выполнения обмена валют мне предлагает открыть виртуальную карту, Вы это и имели в виду? А потом просто в отделении в кассе можно будет снять эту валюту?

Хм. А мне счет предложило открыть месяц назад :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:51

  clientage написав:
  reef написав:В процессе выполнения обмена валют мне предлагает открыть виртуальную карту, Вы это и имели в виду? А потом просто в отделении в кассе можно будет снять эту валюту?

Хм. А мне счет предложило открыть месяц назад :)

Возможно тогда не было виртуальной карты. Виртуальная, так виртуальная, вот только как потом с неё получить валюту?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:52

  reef написав:
  clientage написав:
  reef написав:В процессе выполнения обмена валют мне предлагает открыть виртуальную карту, Вы это и имели в виду? А потом просто в отделении в кассе можно будет снять эту валюту?

Хм. А мне счет предложило открыть месяц назад :)

Возможно тогда не было виртуальной карты. Виртуальная, так виртуальная, вот только как потом с неё получить валюту?

Ну как и с любого счета: с паспортом ножками по маршруту менагер-касса
Виртуалка интерестнее текущего тем, шо у неё есть 3% на остаток :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:08

  clientage написав:
  reef написав:
  clientage написав:Хм. А мне счет предложило открыть месяц назад :)

Возможно тогда не было виртуальной карты. Виртуальная, так виртуальная, вот только как потом с неё получить валюту?

Ну как и с любого счета: с паспортом ножками по маршруту менагер-касса
Виртуалка интерестнее текущего тем, шо у неё есть 3% на остаток :idea:

Ясно. Правда, пока разбирался, они курсы подняли.
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:54

А как Свифт отправить?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:59

  reef написав:
  clientage написав:
  reef написав:В процессе выполнения обмена валют мне предлагает открыть виртуальную карту, Вы это и имели в виду? А потом просто в отделении в кассе можно будет снять эту валюту?

Хм. А мне счет предложило открыть месяц назад :)

Возможно тогда не было виртуальной карты. Виртуальная, так виртуальная, вот только как потом с неё получить валюту?

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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:06

Re: Конкорд

  Stringer написав:...и с комиссией
:shock: :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:10

  clientage написав:
  Stringer написав:...и с комиссией
:shock: :shock:

Ну да, там без использования карты комиссия :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:46

  demichh написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:...и с комиссией
:shock: :shock:

Ну да, там без использования карты комиссия :)

а кто мешает в отделении с текущего снять?
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:56

  Lost написав:
  demichh написав:
  Stringer написав:...и с комиссией

Ну да, там без использования карты комиссия :)

а кто мешает в отделении с текущего снять?

Никто не мешает, только причем тут текущий? Тут говорится о виртуальной карте в тарифе инджой
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