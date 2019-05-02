От приколисты
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:14
От приколисты
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:22
У меня есть карта дебетка в долларах. С неё я без комисса могу отправить Свифт через экономиста?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:23
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