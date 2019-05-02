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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:14

  demichh написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:...и с комиссией
:shock: :shock:

Ну да, там без использования карты комиссия :)

От приколисты :)
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:22

У меня есть карта дебетка в долларах. С неё я без комисса могу отправить Свифт через экономиста?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:23

  clientage написав:От приколисты :)
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой :idea:


Реальный ИнДжой лучше. Они сейчас красивые пошли :D
jurasja
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  #<1 ... 655656657658
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