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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:14
demichh написав:
Ну да, там без использования карты комиссия
От приколисты
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:22
У меня есть карта дебетка в долларах. С неё я без комисса могу отправить Свифт через экономиста?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:23
clientage написав:
От приколисты
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой
Реальный ИнДжой лучше. Они сейчас красивые пошли
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jurasja
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Додано: Нед 05 тра, 2019 15:29
clientage написав:
От приколисты
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой
якщо не помиляюсь, то Реальний ІнДжой безкоштовний, а поточний - 50грн?
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:00
KIM30 написав: clientage написав:
От приколисты
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой
якщо не помиляюсь, то Реальний ІнДжой безкоштовний, а поточний - 50грн?
Теперь есть ДВА текущих: икОн-текущий -- бесплатно, текущий в отделении - платно, кажись уже даже 100грн. Ну и наппполнение у этих текущих чуток разное
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:10
clientage написав: KIM30 написав: clientage написав:
От приколисты
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой
якщо не помиляюсь, то Реальний ІнДжой безкоштовний, а поточний - 50грн?
Теперь есть ДВА текущих: икОн-текущий -- бесплатно, текущий в отделении - платно, кажись уже даже 100грн. Ну и наппполнение у этих текущих чуток разное
А де Икон-поточний відкрити? в Іконі все облазив, знайшов лише віртуалку
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
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KIM30
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:12
KIM30 написав: clientage написав: KIM30 написав:
якщо не помиляюсь, то Реальний ІнДжой безкоштовний, а поточний - 50грн?
Теперь есть ДВА текущих: икОн-текущий -- бесплатно, текущий в отделении - платно, кажись уже даже 100грн. Ну и наппполнение у этих текущих чуток разное
А де Икон-поточний відкрити? в Іконі все облазив, знайшов лише віртуалку
Еще месяц назад мне предлагало его открыть при обмене валют, а щас, похоже, вместо него виртуалку тулят
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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