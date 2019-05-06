От приколисты
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:14
От приколисты
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:22
У меня есть карта дебетка в долларах. С неё я без комисса могу отправить Свифт через экономиста?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:23
Додано: Нед 05 тра, 2019 15:29
якщо не помиляюсь, то Реальний ІнДжой безкоштовний, а поточний - 50грн?
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:00
Теперь есть ДВА текущих: икОн-текущий -- бесплатно, текущий в отделении - платно, кажись уже даже 100грн. Ну и наппполнение у этих текущих чуток разное
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 05 тра, 2019 16:10
А де Икон-поточний відкрити? в Іконі все облазив, знайшов лише віртуалку
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:12
Еще месяц назад мне предлагало его открыть при обмене валют, а щас, похоже, вместо него виртуалку тулят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:21
В банке новые правила безопасности. Из выявленных новшеств: пополнить карту через п2п можно не чаще, чем раз в 5 минут. Подтвердили на КЦ после того, как Доходная сразу возвращала Моне поступающие деньги. Не знаю, по всем ли суммам, но свои 2 х 35К я пополнил только в интервал более пяти минут.
Может, представитель расскажет, какие еще появились новшества?
З.Ы. Прикольно... Скоро будут думать - брать ли от клиента деньги
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:30
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:57
Re: Конкорд
+50грн !
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