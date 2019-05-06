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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 656657658659>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:14

  demichh написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:...и с комиссией
:shock: :shock:

Ну да, там без использования карты комиссия :)

От приколисты :)
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:22

У меня есть карта дебетка в долларах. С неё я без комисса могу отправить Свифт через экономиста?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:23

  clientage написав:От приколисты :)
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой :idea:


Реальный ИнДжой лучше. Они сейчас красивые пошли :D
jurasja
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:29

  clientage написав:От приколисты :)
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой :idea:

якщо не помиляюсь, то Реальний ІнДжой безкоштовний, а поточний - 50грн?
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:00

  KIM30 написав:
  clientage написав:От приколисты :)
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой :idea:

якщо не помиляюсь, то Реальний ІнДжой безкоштовний, а поточний - 50грн?

Теперь есть ДВА текущих: икОн-текущий -- бесплатно, текущий в отделении - платно, кажись уже даже 100грн. Ну и наппполнение у этих текущих чуток разное :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:10

  clientage написав:
  KIM30 написав:
  clientage написав:От приколисты :)
Т.е. виртуалка годится ток для оплаты в инете
Ну тада валютка: или икОн-текущий или реальный инДжой :idea:

якщо не помиляюсь, то Реальний ІнДжой безкоштовний, а поточний - 50грн?

Теперь есть ДВА текущих: икОн-текущий -- бесплатно, текущий в отделении - платно, кажись уже даже 100грн. Ну и наппполнение у этих текущих чуток разное :wink:

А де Икон-поточний відкрити? в Іконі все облазив, знайшов лише віртуалку
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:12

  KIM30 написав:
  clientage написав:
  KIM30 написав:якщо не помиляюсь, то Реальний ІнДжой безкоштовний, а поточний - 50грн?

Теперь есть ДВА текущих: икОн-текущий -- бесплатно, текущий в отделении - платно, кажись уже даже 100грн. Ну и наппполнение у этих текущих чуток разное :wink:

А де Икон-поточний відкрити? в Іконі все облазив, знайшов лише віртуалку

Еще месяц назад мне предлагало его открыть при обмене валют, а щас, похоже, вместо него виртуалку тулят :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:21

В банке новые правила безопасности. Из выявленных новшеств: пополнить карту через п2п можно не чаще, чем раз в 5 минут. Подтвердили на КЦ после того, как Доходная сразу возвращала Моне поступающие деньги. Не знаю, по всем ли суммам, но свои 2 х 35К я пополнил только в интервал более пяти минут.

Может, представитель расскажет, какие еще появились новшества?

З.Ы. Прикольно... Скоро будут думать - брать ли от клиента деньги :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:30

  demichh написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:...и с комиссией
:shock: :shock:

Ну да, там без использования карты комиссия :)

Так если уже добрались до отделения, возьмите пластик. Перекидка с виртуалки в Иконе бесплатно.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:57

Re: Конкорд

  la9 написав:Скоро будут думать - брать ли от клиента деньги :mrgreen:


дик уже (в західних дочках)
+50грн !
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greenozon
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