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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:02
а у меня на восток вчера не пускало через проложение востока
пришлось через моно транзитом
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:04
la9 написав:
В банке новые правила безопасности. Из выявленных новшеств: пополнить карту через п2п можно не чаще, чем раз в 5 минут. Подтвердили на КЦ после того, как Доходная сразу возвращала Моне поступающие деньги. Не знаю, по всем ли суммам, но свои 2 х 35К я пополнил только в интервал более пяти минут.
Может, представитель расскажет, какие еще появились новшества?
З.Ы. Прикольно... Скоро будут думать - брать ли от клиента деньги
Підкажіть, а з Моні на Дохідну хіба без коміса? Вона ж ніби з інших банків бере за поповнення ... Чиїм додатком поповнити/забрати ?
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