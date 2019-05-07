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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:02

а у меня на восток вчера не пускало через проложение востока
пришлось через моно транзитом
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:04

Re: Конкорд

la9 написав:В банке новые правила безопасности. Из выявленных новшеств: пополнить карту через п2п можно не чаще, чем раз в 5 минут. Подтвердили на КЦ после того, как Доходная сразу возвращала Моне поступающие деньги. Не знаю, по всем ли суммам, но свои 2 х 35К я пополнил только в интервал более пяти минут.

Может, представитель расскажет, какие еще появились новшества?

З.Ы. Прикольно... Скоро будут думать - брать ли от клиента деньги :mrgreen:
Підкажіть, а з Моні на Дохідну хіба без коміса? Вона ж ніби з інших банків бере за поповнення ... Чиїм додатком поповнити/забрати ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:40

  la9 написав:В банке новые правила безопасности. Из выявленных новшеств: пополнить карту через п2п можно не чаще, чем раз в 5 минут. Подтвердили на КЦ после того, как Доходная сразу возвращала Моне поступающие деньги. Не знаю, по всем ли суммам, но свои 2 х 35К я пополнил только в интервал более пяти минут.

Может, представитель расскажет, какие еще появились новшества?

З.Ы. Прикольно... Скоро будут думать - брать ли от клиента деньги :mrgreen:

Да, действительно были такие ограничения введены.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:46

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Да, действительно были такие ограничения введены.

Очень лаконично ((
А можно подробности и детали?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:50

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:23

  tmp01 написав:
  Банк Конкорд написав:Да, действительно были такие ограничения введены.

Очень лаконично ((
А можно подробности и детали?

И, касается ли ограничение пополнений через легальные каналы, вроде Айбоксов или Привата?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:22

  wig написав:
  tmp01 написав:
  Банк Конкорд написав:Да, действительно были такие ограничения введены.

Очень лаконично ((
А можно подробности и детали?

И, касается ли ограничение пополнений через легальные каналы, вроде Айбоксов или Привата?

Нет, на IBox, приват, EasyPay, ФК систему данные ограничения не распространяются
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:33

Банк Конкорд, на які суми там обмеження?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:35

Пробовал послать 2 сэпа подряд. На второй смс не приходила. Тех сложности или тоже раз в 5 минут ?
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:42

  Банк Конкорд написав:Нет, на IBox, приват, EasyPay, ФК систему данные ограничения не распространяются

Буквально клещами приходится вытаскивать информацию от представителя... На какие суммы, какие еще условия должны соблюдаться, чтобы банк вернул второе пополнение???
la9
 
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