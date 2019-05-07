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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:02
а у меня на восток вчера не пускало через проложение востока
пришлось через моно транзитом
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:04
la9 написав:
В банке новые правила безопасности. Из выявленных новшеств: пополнить карту через п2п можно не чаще, чем раз в 5 минут. Подтвердили на КЦ после того, как Доходная сразу возвращала Моне поступающие деньги. Не знаю, по всем ли суммам, но свои 2 х 35К я пополнил только в интервал более пяти минут.
Может, представитель расскажет, какие еще появились новшества?
З.Ы. Прикольно... Скоро будут думать - брать ли от клиента деньги
Підкажіть, а з Моні на Дохідну хіба без коміса? Вона ж ніби з інших банків бере за поповнення ... Чиїм додатком поповнити/забрати ?
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stas_rst
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:40
la9 написав:
В банке новые правила безопасности. Из выявленных новшеств: пополнить карту через п2п можно не чаще, чем раз в 5 минут. Подтвердили на КЦ после того, как Доходная сразу возвращала Моне поступающие деньги. Не знаю, по всем ли суммам, но свои 2 х 35К я пополнил только в интервал более пяти минут.
Может, представитель расскажет, какие еще появились новшества?
З.Ы. Прикольно... Скоро будут думать - брать ли от клиента деньги
Да, действительно были такие ограничения введены.
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:46
Банк Конкорд написав:
Да, действительно были такие ограничения введены.
Очень лаконично ((
А можно подробности и детали?
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tmp01
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:50
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 06 тра, 2019 18:23
tmp01 написав: Банк Конкорд написав:
Да, действительно были такие ограничения введены.
Очень лаконично ((
А можно подробности и детали?
И, касается ли ограничение пополнений через легальные каналы, вроде Айбоксов или Привата?
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wig
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Додано: Вів 07 тра, 2019 10:22
wig написав: tmp01 написав: Банк Конкорд написав:
Да, действительно были такие ограничения введены.
Очень лаконично ((
А можно подробности и детали?
И, касается ли ограничение пополнений через легальные каналы, вроде Айбоксов или Привата?
Нет, на IBox, приват, EasyPay, ФК систему данные ограничения не распространяются
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Вів 07 тра, 2019 10:33
Банк Конкорд, на які суми там обмеження?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 07 тра, 2019 10:35
Пробовал послать 2 сэпа подряд. На второй смс не приходила. Тех сложности или тоже раз в 5 минут ?
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demichh
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Додано: Вів 07 тра, 2019 10:42
Банк Конкорд написав:
Нет, на IBox, приват, EasyPay, ФК систему данные ограничения не распространяются
Буквально клещами приходится вытаскивать информацию от представителя... На какие суммы, какие еще условия должны соблюдаться, чтобы банк вернул второе пополнение???
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la9
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