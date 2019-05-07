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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:53

  la9 написав:
  Банк Конкорд написав:Нет, на IBox, приват, EasyPay, ФК систему данные ограничения не распространяются

Буквально клещами приходится вытаскивать информацию от представителя... На какие суммы, какие еще условия должны соблюдаться, чтобы банк вернул второе пополнение???

Скажите пожалуйста, какие у Вас были проблемы с пополнением? О возврате какой операции идет речь?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 690
З нами з: 05.10.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:02

  Банк Конкорд написав:
  la9 написав:
  Банк Конкорд написав:Нет, на IBox, приват, EasyPay, ФК систему данные ограничения не распространяются

Буквально клещами приходится вытаскивать информацию от представителя... На какие суммы, какие еще условия должны соблюдаться, чтобы банк вернул второе пополнение???

Скажите пожалуйста, какие у Вас были проблемы с пополнением? О возврате какой операции идет речь?


Я пополнял два раза через п2п по 35К+ подряд. В итоге, после звонков в банк отправитель и в Конкорд, по совету КЦ Конкорда, пришлось подождать 5 минут, чтобы перевод прошел.

И какая разница, какая сумма вернулась? Можно один раз сказать - какие Конкретно :!: ограничения введены, чтобы больше не попадать на них и не задавать потом вопросы здесь :evil: :?:
la9
 
Повідомлень: 1366
З нами з: 02.07.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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  #<1 ... 657658659660
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