Скажите пожалуйста, какие у Вас были проблемы с пополнением? О возврате какой операции идет речь?
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Додано: Вів 07 тра, 2019 10:53
Скажите пожалуйста, какие у Вас были проблемы с пополнением? О возврате какой операции идет речь?
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:02
Я пополнял два раза через п2п по 35К+ подряд. В итоге, после звонков в банк отправитель и в Конкорд, по совету КЦ Конкорда, пришлось подождать 5 минут, чтобы перевод прошел.
И какая разница, какая сумма вернулась? Можно один раз сказать - какие Конкретно ограничения введены, чтобы больше не попадать на них и не задавать потом вопросы здесь
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