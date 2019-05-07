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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:53
la9 написав: Банк Конкорд написав:
Нет, на IBox, приват, EasyPay, ФК систему данные ограничения не распространяются
Буквально клещами приходится вытаскивать информацию от представителя... На какие суммы, какие еще условия должны соблюдаться, чтобы банк вернул второе пополнение???
Скажите пожалуйста, какие у Вас были проблемы с пополнением? О возврате какой операции идет речь?
Concord bank: concord.ua
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Додано: Вів 07 тра, 2019 11:02
Банк Конкорд написав: la9 написав: Банк Конкорд написав:
Нет, на IBox, приват, EasyPay, ФК систему данные ограничения не распространяются
Буквально клещами приходится вытаскивать информацию от представителя... На какие суммы, какие еще условия должны соблюдаться, чтобы банк вернул второе пополнение???
Скажите пожалуйста, какие у Вас были проблемы с пополнением? О возврате какой операции идет речь?
Я пополнял два раза через п2п по 35К+ подряд. В итоге, после звонков в банк отправитель и в Конкорд, по совету КЦ Конкорда, пришлось подождать 5 минут, чтобы перевод прошел.
И какая разница, какая сумма вернулась? Можно один раз сказать - какие Конкретно
ограничения введены, чтобы больше не попадать на них и не задавать потом вопросы здесь
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Додано: Вів 07 тра, 2019 12:15
Банк Конкорд написав: la9 написав:
В банке новые правила безопасности. Из выявленных новшеств: пополнить карту через п2п можно не чаще, чем раз в 5 минут. Подтвердили на КЦ после того, как Доходная сразу возвращала Моне поступающие деньги. Не знаю, по всем ли суммам, но свои 2 х 35К я пополнил только в интервал более пяти минут.
Может, представитель расскажет, какие еще появились новшества?
З.Ы. Прикольно... Скоро будут думать - брать ли от клиента деньги
Да, действительно были такие ограничения введены.
Так это особенность процессинга или новые веянья СБ?
... делайте хоть что-нибудь!
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