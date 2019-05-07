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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:53
la9 написав: Банк Конкорд написав:
Нет, на IBox, приват, EasyPay, ФК систему данные ограничения не распространяются
Буквально клещами приходится вытаскивать информацию от представителя... На какие суммы, какие еще условия должны соблюдаться, чтобы банк вернул второе пополнение???
Скажите пожалуйста, какие у Вас были проблемы с пополнением? О возврате какой операции идет речь?
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Вів 07 тра, 2019 11:02
Банк Конкорд написав: la9 написав: Банк Конкорд написав:
Нет, на IBox, приват, EasyPay, ФК систему данные ограничения не распространяются
Буквально клещами приходится вытаскивать информацию от представителя... На какие суммы, какие еще условия должны соблюдаться, чтобы банк вернул второе пополнение???
Скажите пожалуйста, какие у Вас были проблемы с пополнением? О возврате какой операции идет речь?
Я пополнял два раза через п2п по 35К+ подряд. В итоге, после звонков в банк отправитель и в Конкорд, по совету КЦ Конкорда, пришлось подождать 5 минут, чтобы перевод прошел.
И какая разница, какая сумма вернулась? Можно один раз сказать - какие Конкретно
ограничения введены, чтобы больше не попадать на них и не задавать потом вопросы здесь
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la9
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Додано: Вів 07 тра, 2019 12:15
Банк Конкорд написав: la9 написав:
В банке новые правила безопасности. Из выявленных новшеств: пополнить карту через п2п можно не чаще, чем раз в 5 минут. Подтвердили на КЦ после того, как Доходная сразу возвращала Моне поступающие деньги. Не знаю, по всем ли суммам, но свои 2 х 35К я пополнил только в интервал более пяти минут.
Может, представитель расскажет, какие еще появились новшества?
З.Ы. Прикольно... Скоро будут думать - брать ли от клиента деньги
Да, действительно были такие ограничения введены.
Так это особенность процессинга или новые веянья СБ?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 07 тра, 2019 13:08
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Додано: Вів 07 тра, 2019 13:10
Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.
Ага, думаю, лимит то надо поднять.
КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 07 тра, 2019 13:13
guntherhouse777 написав:
Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.
Ага, думаю, лимит то надо поднять.
КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.
Полный кептив.
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wig
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Додано: Вів 07 тра, 2019 13:15
У КоКо изменилась в отделении анкета на лимиты. Теперь там есть строчка и для р2р. Менагеры, понятное дело, это тока от клиента узнают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 07 тра, 2019 13:23
clientage написав:
У КоКо изменилась в отделении анкета на лимиты. Теперь там есть строчка и для р2р. Менагеры, понятное дело, это тока от клиента узнают
Так и старые настройки лимитов по заявлениям тоже слетели - я вчера писал по новой
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Stringer
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:03
Stringer написав: clientage написав:
У КоКо изменилась в отделении анкета на лимиты. Теперь там есть строчка и для р2р. Менагеры, понятное дело, это тока от клиента узнают
Так и старые настройки лимитов по заявлениям тоже слетели - я вчера писал по новой
похоже, все персональные лимиты в банке действуют только до следующего обновления правил без-ти. Тоже не раз уже писал...
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la9
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:06
guntherhouse777 написав:
Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.
Ага, думаю, лимит то надо поднять.
КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.
то есть, ограничение и на исходящие? Супер
Офф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь
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la9
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