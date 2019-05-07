RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:53

  la9 написав:
  Банк Конкорд написав:Нет, на IBox, приват, EasyPay, ФК систему данные ограничения не распространяются

Буквально клещами приходится вытаскивать информацию от представителя... На какие суммы, какие еще условия должны соблюдаться, чтобы банк вернул второе пополнение???

Скажите пожалуйста, какие у Вас были проблемы с пополнением? О возврате какой операции идет речь?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 690
З нами з: 05.10.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:02

  Банк Конкорд написав:
  la9 написав:
  Банк Конкорд написав:Нет, на IBox, приват, EasyPay, ФК систему данные ограничения не распространяются

Буквально клещами приходится вытаскивать информацию от представителя... На какие суммы, какие еще условия должны соблюдаться, чтобы банк вернул второе пополнение???

Скажите пожалуйста, какие у Вас были проблемы с пополнением? О возврате какой операции идет речь?


Я пополнял два раза через п2п по 35К+ подряд. В итоге, после звонков в банк отправитель и в Конкорд, по совету КЦ Конкорда, пришлось подождать 5 минут, чтобы перевод прошел.

И какая разница, какая сумма вернулась? Можно один раз сказать - какие Конкретно :!: ограничения введены, чтобы больше не попадать на них и не задавать потом вопросы здесь :evil: :?:
la9
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 02.07.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:15

  Банк Конкорд написав:
  la9 написав:В банке новые правила безопасности. Из выявленных новшеств: пополнить карту через п2п можно не чаще, чем раз в 5 минут. Подтвердили на КЦ после того, как Доходная сразу возвращала Моне поступающие деньги. Не знаю, по всем ли суммам, но свои 2 х 35К я пополнил только в интервал более пяти минут.

Может, представитель расскажет, какие еще появились новшества?

З.Ы. Прикольно... Скоро будут думать - брать ли от клиента деньги :mrgreen:

Да, действительно были такие ограничения введены.

Так это особенность процессинга или новые веянья СБ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28106
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2263 раз.
Подякували: 3256 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:08

Банк Конкорд Офпред, гляньте будь-ласка в ПП
V9RFGEX Отримайте +50 грн.
«Промо-код» при оформленні заявки на участі в акції «Бонус до депозиту»: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 167
З нами з: 12.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:10

Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.
Ага, думаю, лимит то надо поднять.
КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3909
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:13

  guntherhouse777 написав:Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.
Ага, думаю, лимит то надо поднять.
КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.

Полный кептив.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4147
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:15

Re: Конкорд

У КоКо изменилась в отделении анкета на лимиты. Теперь там есть строчка и для р2р. Менагеры, понятное дело, это тока от клиента узнают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28106
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2263 раз.
Подякували: 3256 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:23

  clientage написав:У КоКо изменилась в отделении анкета на лимиты. Теперь там есть строчка и для р2р. Менагеры, понятное дело, это тока от клиента узнают :)

Так и старые настройки лимитов по заявлениям тоже слетели - я вчера писал по новой
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9372
З нами з: 23.01.13
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:03

  Stringer написав:
  clientage написав:У КоКо изменилась в отделении анкета на лимиты. Теперь там есть строчка и для р2р. Менагеры, понятное дело, это тока от клиента узнают :)

Так и старые настройки лимитов по заявлениям тоже слетели - я вчера писал по новой

похоже, все персональные лимиты в банке действуют только до следующего обновления правил без-ти. Тоже не раз уже писал...
la9
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 02.07.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:06

  guntherhouse777 написав:Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.
Ага, думаю, лимит то надо поднять.
КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.

то есть, ограничение и на исходящие? Супер :!:
Офф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь :mrgreen:
la9
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 02.07.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 658659660661>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: DIVRC, la9, vollena71 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6602)
07.05.2019 15:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.