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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 658659660661 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 44 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 7 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 9% 4 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 6 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 36% 16 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 25% 11 Всього голосів : 44 Додано: Вів 07 тра, 2019 14:14 la9 написав: guntherhouse777 написав: Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.

Ага, думаю, лимит то надо поднять.

КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК. Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.Ага, думаю, лимит то надо поднять.КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.

то есть, ограничение и на исходящие? Супер

Офф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь то есть, ограничение и на исходящие? СуперОфф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь

На исходящие p2p так уже месяца 2 точно.

Причём не только на p2p, а и на обычные операции.

Например 2 раза подряд не получается стащить на другие банки одним и тем же сервисом. (пример: нужно переслать 25к в другой банк сторонним сервисом - первый платёж до 15к идет, а второй нет. Только поддержка снимает порчу)

Точно так же и по торговым операциям. Про суммы точно не скажу, но попробуйте в одном терминале сделать несколько операций подряд - тоже приблизительно на 3-й будет отлуп.



Справедливости ради, поддержка легко снимает порчу на день, и потом всё ходит нормально. На исходящие p2p так уже месяца 2 точно.Причём не только на p2p, а и на обычные операции.Например 2 раза подряд не получается стащить на другие банки одним и тем же сервисом. (пример: нужно переслать 25к в другой банк сторонним сервисом - первый платёж до 15к идет, а второй нет. Только поддержка снимает порчу)Точно так же и по торговым операциям. Про суммы точно не скажу, но попробуйте в одном терминале сделать несколько операций подряд - тоже приблизительно на 3-й будет отлуп.Справедливости ради, поддержка легко снимает порчу на день, и потом всё ходит нормально. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8289 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6045 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:31

или такой экзотикой никто не пользовался?

писал выше, офпред проигнорил а на банк восток сервисом банка восток п2п ходит?или такой экзотикой никто не пользовался?писал выше, офпред проигнорил v57 Повідомлень: 2081 З нами з: 14.03.10 Подякував: 78 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:52 Вкладчик1234 написав: la9 написав: guntherhouse777 написав: Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.

Ага, думаю, лимит то надо поднять.

КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК. Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.Ага, думаю, лимит то надо поднять.КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.

то есть, ограничение и на исходящие? Супер

Офф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь то есть, ограничение и на исходящие? СуперОфф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь

На исходящие p2p так уже месяца 2 точно.

Причём не только на p2p, а и на обычные операции.

Например 2 раза подряд не получается стащить на другие банки одним и тем же сервисом. (пример: нужно переслать 25к в другой банк сторонним сервисом - первый платёж до 15к идет, а второй нет. Только поддержка снимает порчу)

Точно так же и по торговым операциям. Про суммы точно не скажу, но попробуйте в одном терминале сделать несколько операций подряд - тоже приблизительно на 3-й будет отлуп.



Справедливости ради, поддержка легко снимает порчу на день, и потом всё ходит нормально. На исходящие p2p так уже месяца 2 точно.Причём не только на p2p, а и на обычные операции.Например 2 раза подряд не получается стащить на другие банки одним и тем же сервисом. (пример: нужно переслать 25к в другой банк сторонним сервисом - первый платёж до 15к идет, а второй нет. Только поддержка снимает порчу)Точно так же и по торговым операциям. Про суммы точно не скажу, но попробуйте в одном терминале сделать несколько операций подряд - тоже приблизительно на 3-й будет отлуп.Справедливости ради, поддержка легко снимает порчу на день, и потом всё ходит нормально.



можно и на месяц снять по телефону.

Если хотите навсегда то только топать в отделение писать заяву можно и на месяц снять по телефону.Если хотите навсегда то только топать в отделение писать заяву Hack-Stock Повідомлень: 202 З нами з: 26.09.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 14:55 Hack-Stock написав: можно и на месяц снять по телефону.

Если хотите навсегда то только топать в отделение писать заяву можно и на месяц снять по телефону.Если хотите навсегда то только топать в отделение писать заяву

навсегда не получится - до следующего системного обновления навсегда не получится - до следующего системного обновления F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9373 З нами з: 23.01.13 Подякував: 272 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 658659660661 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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