guntherhouse777 написав:Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет. Ага, думаю, лимит то надо поднять. КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.
то есть, ограничение и на исходящие? Супер Офф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь
На исходящие p2p так уже месяца 2 точно. Причём не только на p2p, а и на обычные операции. Например 2 раза подряд не получается стащить на другие банки одним и тем же сервисом. (пример: нужно переслать 25к в другой банк сторонним сервисом - первый платёж до 15к идет, а второй нет. Только поддержка снимает порчу) Точно так же и по торговым операциям. Про суммы точно не скажу, но попробуйте в одном терминале сделать несколько операций подряд - тоже приблизительно на 3-й будет отлуп.
Справедливости ради, поддержка легко снимает порчу на день, и потом всё ходит нормально.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
guntherhouse777 написав:Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет. Ага, думаю, лимит то надо поднять. КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.
то есть, ограничение и на исходящие? Супер Офф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь
На исходящие p2p так уже месяца 2 точно. Причём не только на p2p, а и на обычные операции. Например 2 раза подряд не получается стащить на другие банки одним и тем же сервисом. (пример: нужно переслать 25к в другой банк сторонним сервисом - первый платёж до 15к идет, а второй нет. Только поддержка снимает порчу) Точно так же и по торговым операциям. Про суммы точно не скажу, но попробуйте в одном терминале сделать несколько операций подряд - тоже приблизительно на 3-й будет отлуп.
Справедливости ради, поддержка легко снимает порчу на день, и потом всё ходит нормально.
можно и на месяц снять по телефону. Если хотите навсегда то только топать в отделение писать заяву