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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:14

  la9 написав:
  guntherhouse777 написав:Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.
Ага, думаю, лимит то надо поднять.
КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.

то есть, ограничение и на исходящие? Супер :!:
Офф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь :mrgreen:

На исходящие p2p так уже месяца 2 точно.
Причём не только на p2p, а и на обычные операции.
Например 2 раза подряд не получается стащить на другие банки одним и тем же сервисом. (пример: нужно переслать 25к в другой банк сторонним сервисом - первый платёж до 15к идет, а второй нет. Только поддержка снимает порчу)
Точно так же и по торговым операциям. Про суммы точно не скажу, но попробуйте в одном терминале сделать несколько операций подряд - тоже приблизительно на 3-й будет отлуп.

Справедливости ради, поддержка легко снимает порчу на день, и потом всё ходит нормально.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:31

а на банк восток сервисом банка восток п2п ходит?
или такой экзотикой никто не пользовался? :)
писал выше, офпред проигнорил
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:52

  Вкладчик1234 написав:
  la9 написав:
  guntherhouse777 написав:Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.
Ага, думаю, лимит то надо поднять.
КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.

то есть, ограничение и на исходящие? Супер :!:
Офф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь :mrgreen:

На исходящие p2p так уже месяца 2 точно.
Причём не только на p2p, а и на обычные операции.
Например 2 раза подряд не получается стащить на другие банки одним и тем же сервисом. (пример: нужно переслать 25к в другой банк сторонним сервисом - первый платёж до 15к идет, а второй нет. Только поддержка снимает порчу)
Точно так же и по торговым операциям. Про суммы точно не скажу, но попробуйте в одном терминале сделать несколько операций подряд - тоже приблизительно на 3-й будет отлуп.

Справедливости ради, поддержка легко снимает порчу на день, и потом всё ходит нормально.


можно и на месяц снять по телефону.
Если хотите навсегда то только топать в отделение писать заяву
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:55

  Hack-Stock написав:можно и на месяц снять по телефону.
Если хотите навсегда то только топать в отделение писать заяву

навсегда не получится - до следующего системного обновления :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:10

Re: Конкорд

ребята, получится ли в айконе с доходной покупать валюту на виртуалку или счёт, а потом обратно продавать и пополнять доходную, типа домашний безналичный спекуль или низя, не выгодно, или есть какие то нюансы? можно в личку плиз...
а шо делать?
чик
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