Додано: Вів 07 тра, 2019 14:14

la9 написав: guntherhouse777 написав: Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.

Ага, думаю, лимит то надо поднять.

КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК. Дня четыре назад тоже столкнулся. Два исходящих р2р с доходной по 10к. Первый прошел, второй нет.Ага, думаю, лимит то надо поднять.КЦ говорит: мы теперь лимиты вам не скажем для вашей безопасности, делайте операции, если не получается, звоните нам, говорите, что хотите и все будет ОК.

то есть, ограничение и на исходящие? Супер

Офф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь то есть, ограничение и на исходящие? СуперОфф. пред. скромно умолчал, мол, спросят - отвечу, спрашивали только за входящие ведь

На исходящие p2p так уже месяца 2 точно.Причём не только на p2p, а и на обычные операции.Например 2 раза подряд не получается стащить на другие банки одним и тем же сервисом. (пример: нужно переслать 25к в другой банк сторонним сервисом - первый платёж до 15к идет, а второй нет. Только поддержка снимает порчу)Точно так же и по торговым операциям. Про суммы точно не скажу, но попробуйте в одном терминале сделать несколько операций подряд - тоже приблизительно на 3-й будет отлуп.Справедливости ради, поддержка легко снимает порчу на день, и потом всё ходит нормально.